La búsqueda del token de acceso a la tienda pirata gratis ha hecho que la mini temporada Cazatesoros de Fortnite haya resultado bastante controversial, pero para bien o para mal pronto llegará su final con el tradicional evento que dará cierre al actual capítulo.

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El evento ‘Sin Tiempo’ en el que terminará la historia actual contra Geno y en el que se revelará la identidad del Capitán X (se rumoréa que será un cantante famoso) será el sábado 5 de diciembre de 2026 a las siguientes horas de acuerdo al país en que se encuentren:

México : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Venezuela : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Argentina, Chile : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. España: 8:00 p.m.

El evento estará disponible en su propio modo de juego especial con 40 minutos de anticipación. Les recomendamos conectarse con tiempo no solo para asegurarse un espacio en los servidores, sino porque se rumoréa que en la sala de espera habrán cofres en los que podrían haber posibilidades de obtener tesoros, incluyendo las skins doradas y el token de la tienda pirata. Se dice que también habrán cofres durante el evento. Esto, sin embargo, no está confirmado.

“Todo lo que dimos fue para este momento.” – Jonesy



Apertura de puertas 12:20pm CDMX / 15:20pm AR / 7:20pm CET

Evento 1pm MX / 4pm AR / 8pm CET pic.twitter.com/153atREqYj — Fortnite ES (@Fortnite_ES) November 24, 2026

Una vez termine el evento, Fortnite entrará en periodo de mantenimiento y luego empezará la temporada 1 del capítulo 8 con un nuevo pase de batalla, un nuevo mapa, elementos de jugabilidad, etc.

Algo interesante es que el evento final que dará cierre al modo Fortnite OG también está planeado para el mismo día a la misma hora, así que básicamente será el mismo evento y este modo no tendrá su propio «final» aparte.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.