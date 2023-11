Con la llegada del mapa del Capítulo 1 en la temporada Fortnite Orígenes, también aparecieron 10 curiosos gnomos y en este guía les vamos a decir dónde están todos cuáles son las recompensas por encontrarlos.

Ya que Epic Games no publicitó oficialmente la presencia de estos coleccionables en el juego. No sabemos hasta cuándo estarán disponibles. Ya que no están en lugares en los que podrían ser afectados por los cambios que sufrirá el mapa a lo largo de noviembre, es posible que se queden todo el mes.

Tengan en cuenta que las misiones de encontrar gnomos en Fortnite están ocultas. El juego solo las muestra cuando las cumplimos.

Guía: Dónde están todos los gnomos en el mapa Orígenes de Fortnite

Vamos a dar una mirada general al nuevo viejo mapa. Si los gnomos se quedan durante el resto de la temporada, su ubicación debería ser afectados por los cambios en Balsa Botín ni por la zona helada que surgirá en la esquina suroeste del mapa.

Cuando estemos cerca de uno de los gnomos, aparecerá un indicador: un pequeño rombo blanco con un signo de admiración que nos llevará hacia el coleccionable. Es el mismo ícono que suele usar el juego para indicar que estamos cerca de una misión de historia.

Ahora veamos dónde está cada uno de ellos:

Uno de los gnomos de esta guía está en el noroeste del mapa de Fortnite, al pie de la enorme estatua de una llama de chatarra al norte de Cruce Chatarra.

En Carteles Comprometidos, escondido detrás de una casa rodante y en una cena romántica con un oso de peluche.

Hay otro en una zona de camping con una fogata ligeramente al sur de la entrada a Parque Placentero.

Hay otro escondido en el laberinto de arbustos de Alameda Aullante. Si no lo ven, súbanse a la caseta de la mitad y busquen el indicador desde allí.

En el lago de Casas Cabañiles, pescando al lado de un letrero de «Prohibido pescar».

En la parte norte de Crater Castastrófico, justo al sur de los escombros. El gnomo está bastante relajado en una piscina.

Podemos encontrar otro gnomo explorando las minas de Conductos Cambiantes. Debemos romper la pared tras la que se encuentra jugando cartas con otros juguetes.

Otro de los gnomos de esta guía de Fortnite está al este del anterior. En la montaña al sur de Rascacielos Recostados, donde se ve un bus de batalla accidentado.

Hay otro gnomo ligeramente al noreste de Arboleda Aceitosa, sentado en una cómoda silla y rodeado de osos de peluche.

El último de todos los gnomos de esta guía está en el extremo derecho del mapa de Fortnite Origenes, al este de Palmeras Paradisiacas. Es un gnomo muy triste.

Cuál es la recompensa por encontrar gnomos en Fortnite

Cada vez que recojamos un gnomo en el mapa de Fortnite Origines seremos recompensados con 20.000 XP (puntos de experiencia).

Si encontramos todos los 10 gnomos escondidos recibiremos un total de 200.000 XP (puntos de experiencia), lo que nos ayudará a subir niveles en el pase de la temporada Orígenes de Fortnite.

Si estaban esperando una ‘skin’ o cosmético como recompensa por encontrar todos estos coleccionables, lamentamos decepcionarlos. No hay tal cosa.

Fuente: Fortnite