Cómo activar el Faro de Tintonio en Costa Calamar en Fortnite Capítulo 7 Temporada 2

Hay más en esta temporada que eliminar a los rivales y buscar Cubos de Caos. Si visitamos la nueva ubicación Costa Calamar, agregada al mapa en la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7, encontraremos el Faro de Tintonio y en su interior hay una máquina que requiere una tarjeta especial para ser activada. En esta pequeña guía les diremos qué hacer para completar esta misión secreta y recibir botín especial.

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En caso de que aún no conozcan el lugar del que estamos hablando. Costa Calamar es la región del centro oeste del mapa, que reemplaza lo que antes era conocido como Bahía Buenaventura. El faro está sobre una pequeña montaña justo al oeste del fragmento de gravedad del Punto Cero que hay en la zona.

Dentro de este faro, que pertenece al nuevo personaje Tintonio, podemos encontrar una computadora que requiere una tarjeta de acceso. A continuación vamos a decirles dónde podemos encontrarla.

Lo primero que necesitamos es una caña de pescar. Afortunadamente no tenemos que ir muy lejos para comprarla. Podemos obtener una de uno de los barriles de cañas de pescar que hay al sur del faro o comprándola a los miembros de la especie de Tintonio que hay en la población al este del faro.

Las cañas que venden estos personajes son de rareza ‘Rara’ y cuestan 250 Oro, pero no es necesario que sea una de estas cañas. Podemos realizar el siguiente paso incluso si tenemos una caña de rareza común como las que salen de los barriles.

Ahora tenemos que buscar un punto de pesca especial en los alrededores del faro. Lo reconoceremos porque emite una luz especial. Pueden ver una imagen de este a continuación para que lo reconozcan.

Al pescar en este punto obtendremos la Tarjeta de acceso al faro

Ya podemos volver al interior del Faro de Tintonio en Costa Calamar y activare el computador usando la tarjeta de acceso para desbloquear un botín especial de Fortnite. Aunque al hacer esto hay probabilidades aumentadas de recibir botín legendario, no siempre es el caso. Lo que si podemos asegurar es que incluso si no obtenemos objetos míticos o legendarios, como mínímo, un arma de rareza épica.

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