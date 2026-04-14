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Cómo conseguir las tarjetas de acceso a las bóvedas de Los Siete y del Rey de Hielo en Fortnite

Los secretos que esconden los rivales.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Ahora que la Fase 1 de Duelo Final ha terminado, ya podemos encontrar en Fortnite las tarjetas de acceso a la bóveda del complejo de Los Siete y a la bóveda del Rey de Hielo. ¿No saben dónde están ni qué hacer para que aparezcan? No se preocupen, en esta guía les diremos todo lo que deben hacer.

Les recordamos que solo se puede acceder a estas bóvedas desde el pasado sábado 11 de abril, cuando los equipos de la Fundación y del Rey Helado completaron todas las rivalidades necesarias para desbloquear las tarjetas de acceso como recompensa en el evento de la temporada.

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Como entrar a la bóveda del complejo de Los Siete

La bóveda se encuentra en el piso inferior del Complejo de los Siete en Nuevo Santuario (indicada con una estrella roja en el siguiente mapa), pero para acceder a ella necesitamos la Tarjeta de acceso que puede aparecer en cualquier de los edificios que rodean este sector.

Nosotros hemos encontrado la tarjeta en los edificios marcados con círculos rojos en el siguiente mapa y el lugar en que aparecerá es definido al azar en cada partida. Es posible que pueda aparecer en otros edificios circundantes, pero no lo hemos confirmado.

La Tarjeta de acceso a la Bóveda del complejo de los Siete es un objeto legendario y aparece sobre el suelo. No es necesario abrir cofres ni hacer nada especial para que aparezca.

También es posible obtenerla eliminando a un jugador que la haya tomado antes.

Con la tarjeta en nuestro poder, nos dirigimos a la bóveda en el piso inferior del complejo de Los Siete. Es la enorme puerta azul que está en el fondo. Usamos la tarjeta en la consola que está a su lado y ¡listo! Ya podemos entrar a este lugar en el que podemos encontrar un Cubo de Caos, varios cofres azules. También es posible encontrar la versión mítica de los Guantes de los Siete, pero no está asegurada.

Como entrar a la bóveda del Rey de Hielo

La bóveda se encuentra en el la parte sur del puente hacia el castillo en Fortaleza fría (indicada con una estrella roja en el siguiente mapa), pero para acceder a ella necesitamos la Tarjeta de acceso que puede aparecer en cualquier de los edificios en ruinas que hay por la parte helada del mapa.

Nosotros hemos encontrado la tarjeta en las ruinas marcadas con círculos rojos en el siguiente mapa y el lugar en que aparecerá es definido al azar en cada partida. Es posible que pueda aparecer en otros edificios circundantes, pero no lo hemos confirmado.

La Tarjeta de acceso a la Bóveda del Rey de Hielo también es un objeto legendario y aparece sobre el suelo. No es necesario abrir cofres ni hacer nada especial para que aparezca.

Con la tarjeta en nuestro poder, nos dirigimos a la bóveda en la parte sur de Fortaleza Fría. Es la enorme puerta que está en el piso. Usamos la tarjeta sobre ella y comenzará a abrirse. Allí encontramos varios cofres azules y es posible encontrar la versión mítica de los Guanteletes del Rey de Hielo, pero no es seguro que aparezcan.

Esperamos que esta guía sobre cómo conseguir las tarjetas de acceso a las bóvedas del complejo de Los Siete y del Rey de Hielo en Fortnite les haya sido útil.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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