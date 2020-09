¡El K-pop se tomó al mundo de los videojuegos! Primero fue el anuncio del ‘crossover’ de Blackpink con PUGB Mobile y ahora es BTS, una de las bandas más populares del mundo, la que llega a Fortnite mediante el modo Fiesta Magistral.

¿Quiénes son BTS?

Esta reconocida ‘boy band’ coreana debutó en 2013 y no le tomó mucho conquistar al mundo. Su nombre completo es Bangtan Sonyeondan y está conformada por Kim Hyung-tae, J-Hope, RM, Jin, Jimin, Jungkook y Suga. Fue la primera agrupación de K-Pop en llegar al tope de las listas Billboard gracias a su álbum Love Yourself: Tears y desde entonces no las ha abandonado.

Sus videos suelen romper facilmente récords de audiencia en YouTube. su sencillo Boy with Luv tiene más de 950 millones de visitas.

Pueden escuchar más de ellos en Spotify.

¿Cuándo veremos a BTS en la Fiesta Magistral de Fortnite?

A diferencia de otros artistas, BTS no se presentará en vivo. Veremos el estreno mundial de la versión con coreografía del videoclip de Dynamite el viernes 25 de septiembre a las 7:00 p.m. en el modo Fiesta Magistral (hora de Colombia).

Si no pueden verlo, se repetirá el domingo 27 de septiembre a las 7:00 a.m., también en el escenario principal de Fiesta Magistral. Después del estreno o la retransmisión, pueden quedarse en el escenario principal para escuchar el ‘tropical remix’ de Dynamite.

Pueden encontrar el lugar en el siguiente mapa. Si necesitan más detalles, para iniciar sesión en la Fiesta Magistral, sigan las instrucciones de Epic Games:

Baila con los Gestos de BTS

Podrán bailar al ritmo de la música de la banda con los dos nuevos gestos con coreografías de BTS. estarán disponibles en la tienda de objetos a partir de la noche del 23 de septiembre.

A partir del martes 22 de septiembre a las 9:00 a.m., podremos encontrar una recreación del mundo del video original de Dynamite en el Modo Creativo de Fortnite. Este fue creado por los miembros de la comunidad YU7A, TreyJTH y SundayCW.

Fuente: Epic Games