Fortnite cambió las drogas por pociones de escudo en La venganza de Yuki, el cortometraje de Kill Bill

El pasado domingo 30 de noviembre se estrenó en Fortnite el cortometraje La venganza de Yuki, el cual es una adaptación de una escena de Kill Bill escrita por Quentin Tarantino que no llegó a ser grabada a pesar de estar en el guion. La escena fue animada por el estudio The Third Floor y Epic Games en el motor Unreal Engine 5, agregando personajes del juego como Bananín y con las voces de Uma Thurman y Miyu Ishidate Roberts.

El guion de esta escena eliminada de la película es bien conocido y está disponible en Internet desde hace más de una década. Ustedes mismos pueden leerlo aquí si quieren (está en inglés). Nos sorprendió lo fiel que el cortometraje de Fortnite es a lo que escribió Tarantino, pero tiene unos cambios interesantes. Además de agregar los personajes caricaturizados, cortar la escena final con la enfermera, censurar una que otra palabrota (pero no todas) y remover la sangre, cambió la droga que consume Yuki por pociones de escudo.

Antes que nada, les recomendamos que vean el cortometraje si no lo han hecho. Es sorprendentemente bueno y fiel al «estilo tarantinesco». Si cuando lean esto ya no está disponible en el juego, pueden verlo a continuación cortesía del canal de youtube GamesAndMoreCL.

Tras llegar a Los Ángeles y justo antes de enfrentar a la novia, vemos a Yuki consumir «una invención de Bill. Él la llama ‘The Blues'» antes de beber lo que los jugadores conocemos como una Poción de Escudo pequeña.

Este subtítulo es tomado directamente del guion de Tarantino, solo que en este tiene una palabra extra: «DROGA». El guion también la describe como «un polvo de color azul claro» y es una gran casualidad que este sea el mismo color del ‘Slurp’ del juego.

Más adelante en el guion, cuando es herida por los disparos de La Novia, Yuki consume otra vez el «polvo azul» y esto la llena de energía. Lo cual le permite soportar los múltiples impactos de bala que la protagonista pone en ella. En el cortometraje de Fortnite, Yuki consume otra poción de escudo y por un instante cambia a un estilo animado en 2D que representa la explosión de energía que siente.

Aunque nos hubiera gustado ver una versión sin censura de La Venganza de Yuki que siguiera directamente lo escrito por Quentin Tarantino para Kill Bill, la solución que encontró Epic Games para hacer su cortometraje sin incluir las drogas y vincularlo directamente con el universo de Fortnite es bastante buena. Digamos que en cierta forma «respeta» las ideas detrás de la escena y de la personalidad de la hermana de Gogo Yubari.

Fortnite tiene muchas experiencias actualmente y ha dejado muy claro que no todas son aptar para los jugadores más pequeños, incluso restringiendo el uso de ciertas ‘skins’ y cosméticos. Nos preguntamos si hubiera sido posible poner una experiencia «clasificación R» o al menos «PG-13» con elementos como sangre, palabras fuertes y uso de drogas sin alborotar a los consumidores.

Recuerden que este cortometraje es parte de la promoción de Kill Bill: The Whole Bloody Affair, un reestreno en algunos paises de los Volúmenes 1 y 2 de la historia como una sola película con algunas escenas modificadas.