Fortnite: cómo completar las misiones de The Witcher y desbloquear el atuendo de Geralt de Rivia

Desde el comienzo de la temporada 1 de Fortnite Capítulo 4 estamos ansiosos por conseguir el atuendo de nuestro cazador de monstruos favoritos, Geralt de Rivia y les vamos a decir cómo completar las misiones ara desbloquear el ‘skin’ del protagonista de The Witcher.

Antes de comenzar por favor recuerden que estas misiones solo están disponibles para los dueños del pase de batalla de la temporada 1 del capítulo 4. Si no lo compraron, no pueden acceder a ellas y por lo tanto no pueden conseguir la ‘skin’.

El pase de batalla tiene un costo de 950 Monedas V. Un paquete de 1000 Monedas V tiene un costo de $27.250 pesos colombianos en plataformas como Epic Games Store y Xbox.

Misiones y cosméticos de Geralt de Rivia, de The Witcher, en Fortnite

Pantalla de carga Geralt de Rivia

Activen aumentos de realidad en cinco partidas diferentes: podemos activar un aumento de la realidad a los pocos minutos de empezar una partida. Solo tenemos que jugar cinco partidas y caer en lugares seguros para no morir en los primeros minutos y no olvidar activar los aumentos.

Aerosol Memoria muscular

Completen tres contratos: debemos activar contratos y terminarlos acabando con el jugador indicado. Los tableros de contratos son marcados en el mapa con el ícono de una mira. Una vez que activamos uno, podemos ver el área en que se encuentra el objetivo en el mapa.

Mochila retro Armas del brujo

Derroten a un jefe: actualmente podemos encontrar al jefe ‘Geno: el campeón eterno’ en la Ciudadela o sus alrededores. Se trata de un enemigo bastante difícil que aguanta bastante daño. Recomendamos enfrentarlo en dúos, tríos o escuadrones en lugar de enfrentarlo solo. Pueden ver su localización en el siguiente mapa.

Gesto Señal de Igni

Usen un gesto en la sala del torno de La Ciudadela: Solo tienen que visitar la ciudadela (en el centro del edificio indicado en el mapa de arriba) y realizar un gesto cualquiera.

Pico Espada de Acero de brujo

Inflijan 500 de daño de arma cuerpo a cuerpo a oponentes: la forma más fácil de lograr esto es jugando en dúos, tríos o escuadrones, derribar a un enemigo y rematarlo usando el pico mientras sus compañeros los cubren. Si quieren hacerlo emocionante, caigan en una ciudad al comienzo de la partida y bátanse a golpes de pico con otros jugadores antes de que tomen un arma.

Atuendo o ‘skin’ Geralt de Rivia, de The Witcher

Completen las cinco misiones anteriores: Deben conseguir todos cosméticos indicados completando las misiones de esta guía para poder desbloquear el atuendo o ‘skin’ Geralt de Rivia, de The Witcher en Fortnite.

Si quieren conseguir más elementos cosméticos de la saga escrita por Andrzej Sapkowski y sus adaptaciones a videojuegos y televisión, participen en el desafío «La escuela de la llama».

Fuente: Epic Games