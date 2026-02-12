Fecha y hora del evento ‘Tormenta de nieve’ en Fortnite OG

Los jugadores más «veteranos» de la batalla campal tal vez recuerden que en enero del año 2019 presenciamos un evento en el mapa de Fortnite en el que despertó el Rey Helado para cubrir el mapa entero de nieve y vimos por primera vez al misterioso Prisionero en su cárcel de hielo. Si no estuvieron ahí o quieren repetir la experiencia, están de suerte porque el evento ‘Tormenta de nieve’ volverá a ocurrir en el modo de juego Fortnite OG y les vamos a dar la fecha y hora para que no se lo pierdan.

Epic Games confirmó en las redes sociales oficiales del juego que el evento Tormenta de hielo original vuelve el domingo 15 de febrero de 2026 a las siguientes horas:

México : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Argentina, Chile : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. España: 8:00 p.m.

Aunque es altamente probable que esta nueva versión del evento tenga diferencias con el original, no esperamos que se trate de una ocurrencia épica como han sido los últimos eventos del modo Batalla Campal. Se tratará de un evento corto pero importante para el ‘lore’ del juego.

Si quieren ver cómo fue el evento original, pueden verlo en el siguiente video cortesía del canal de YouTube RandomChievos.

Recuerden que pare ver la nueva versión del evento ‘Tormenta de nieve’ tienen que estar jugando en la fecha y hora indicada en el modo Fortnite OG o Fortnite OG Cero Construcción.