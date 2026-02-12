Videojuegos

Fecha y hora del evento ‘Tormenta de nieve’ en Fortnite OG

¿El invierno cubrirá el mapa otra vez?

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Los jugadores más «veteranos» de la batalla campal tal vez recuerden que en enero del año 2019 presenciamos un evento en el mapa de Fortnite en el que despertó el Rey Helado para cubrir el mapa entero de nieve y vimos por primera vez al misterioso Prisionero en su cárcel de hielo. Si no estuvieron ahí o quieren repetir la experiencia, están de suerte porque el evento ‘Tormenta de nieve’ volverá a ocurrir en el modo de juego Fortnite OG y les vamos a dar la fecha y hora para que no se lo pierdan.

Epic Games confirmó en las redes sociales oficiales del juego que el evento Tormenta de hielo original vuelve el domingo 15 de febrero de 2026 a las siguientes horas:

- Publicidad -
  • México: 1:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 2:00 p.m.
  • Argentina, Chile: 4:00 p.m.
  • España: 8:00 p.m.

Aunque es altamente probable que esta nueva versión del evento tenga diferencias con el original, no esperamos que se trate de una ocurrencia épica como han sido los últimos eventos del modo Batalla Campal. Se tratará de un evento corto pero importante para el ‘lore’ del juego.

Si quieren ver cómo fue el evento original, pueden verlo en el siguiente video cortesía del canal de YouTube RandomChievos.

Recuerden que pare ver la nueva versión del evento ‘Tormenta de nieve’ tienen que estar jugando en la fecha y hora indicada en el modo Fortnite OG o Fortnite OG Cero Construcción.

Más de Fortnite

Estos serían los personajes de Overwatch que llegarían a Fortnite, según una filtración
 Estos serían los personajes de Overwatch que llegarían…
La fecha de inicio de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 ha sido aplazada
 La fecha de inicio de la temporada 2…
Una de las skins de Honkai Star Rail en Fortnite se podrá conseguir «gratis» – Fecha y más detalles de la colaboración
 Una de las skins de Honkai Star Rail…
Jinu de los Saja Boys y nuevas skins de las Guerreras K-Pop llegarán muy pronto a Fortnite
 Jinu de los Saja Boys y nuevas skins…
Chappell Roan llega a Fortnite Festival en febrero de 2026 – Así lucen sus skins y objetos cosméticos
 Chappell Roan llega a Fortnite Festival en febrero…
Fortnite recibirá personajes de Honkai Star Rail, parece que serán estos dos
 Fortnite recibirá personajes de Honkai Star Rail, parece…
Más de:
Fortnite Fortnite
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Primeras impresiones
Nangong Yu de los Ángeles de la Delusión llega a Zenless Zone Zero en la versión 2.7, fecha y nuevos detalles
La mecánica principal de Pokémon Pokopia se extiende hasta el desarrollo de Ruby / Sapphire para Game Boy Advance
Highguard habría perdido a gran parte de su equipo semanas después de su lanzamiento
Jurassic Park Classic Games Collection será desenlistado y se extinguirá de tiendas digitales
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Primeras impresiones
No hay comentarios

Lo último

Diablo celebra su 30.º aniversario con la llegada del Conjurador y grandes novedades para la saga
Videojuegos
Guía de Romeo Is a Dead Man con las 99 respuestas correctas para casarse con WorstPink
Videojuegos
Guía Crisol: Theater of Idols – Todos los objetos del Capítulo 1 – Distrito de la Sirena: Páginas, Reliquias, Cuervos, Broches y Vinilos
Videojuegos
Starship Troopers: Ultimate Bug War! presenta su último tráiler y fecha de salida
Videojuegos