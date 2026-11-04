¡Digan adiós a Fortnite OG! El modo ‘Orígenes’ será retirado del juego

Durante un año pudimos volver a disfrutar de la Batalla Campal tal como era en el principio, pero la felicidad llegó a su fin. Epic Games anunció grandes cambios al servicio de suscripción Club de Fortnite y junto a ello reveló que finalmente dará cierre al modo Orígenes —mejor conocido como Fortnite OG— en las próximas semanas.

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De acuerdo al comunicado, tenemos hasta el final de la actual temporada X para jugar porque cuando termine el sábado 5 de diciembre de 2026 será retirado de la lista de modos de juego.

También dijeron que «La próxima era de Fortnite: Orígenes llega a finales de 2027», lo que significa que le van a dar alrededor de un año de descanso y tal vez tenga algunos cambios cuando vuelva. También creemos que cuando lo haga va a volver a empezar desde la temporada 1 del capítulo 1 y no con un reinicio del Capítulo 2 como algunos esperan. De momento no hay nada más oficial.

Con el final de Fortnite OG también llega el final de su respectivo pase. Aunque el servicio del Club de Fortnite no cambiará de precio, si tendrá algunos ajustes para representar el cambio de contenido. Comenzará a «subir de nivel» cada cierta cantidad de meses para entregar más Monedas V y retirará los paquetes de cosméticos.

Sabemos que esta noticia molestará a muchos jugadores de Fortnite que no disfrutan las mecánicas más complejas de Batalla campal y Cero construcción actuales y que usaban el modo orígenes como su principal forma de pasar el tiempo. Pueden sumar esta a la lista de decisiones impopulares que ha tomado Epic Games en el último año junto a los aumentos de precios, reducciones de recompensas, despido de empleados y enfoque en el contenido generado por IA.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.