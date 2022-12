Se acerca la navidad y ustedes saben lo que eso significa: ¡Atuendos y cosméticos gratis para todos! El Festival de Invierno 2022 ya comenzó en Fortnite y podemos ingresar a la cabaña para encontrar muchos regalos de navidad, algunos con atuendos gratis, y les diremos qué hay en cada una.

¿Cómo reclamar los regalos gratis en la cabaña del Festival de Invierno de Fortnite?

Desde la mañana del 13 de diciembre podemos ver un copo de nieve en el menú del lobby del juego.

Al seleccionarlo, el juego nos dará la opción de visitar la cabaña de invierno. Solo debemos elegir la opción Visitar cabaña.

En la cabaña 14 cajas de regalo. Estas contienen: dos atuendos, dos planeadores, dos papeles, tres músicas de sala, tres aerosoles, una mochila retro, un pico, una estela, un gesto y un emoticono. No es necesario realizar ninguna compra para conseguirlos. Son gratis.

También hay otras sorpresas en la cabaña. Cada día podemos encontrar una porción de pizza escondida que forma parte de una misión. Revisar la chimenea nos dará un poco de experiencia y podemos ver qué esconden los personajes dentro de la nevera, entre otras cosas.

Cada día entre el 13 de diciembre y el 3 de enero podemos abrir un regalo nuevo. No se preocupen si no se conectan algún día porque no pierden el regalos. Siempre y cuando se conecten a abrirlos antes de que el evento termine el martes 3 de enero a las 9:00 a.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador), podrán abrir todos los 15 regalos.

¿Qué hay en las cajas de regalos de navidad del Festival de Invierno 2022 de Fortnite?

A continuación vamos a decirles qué hay dentro de cada caja. Si prefieren que sea sorpresa, dejen de leer ahora mismo.

Regalos de la izquierda

Amarillo grande con cinta verde: Planeador ¡Jo, jo, jo!

Verde grande con cinta roja: Atuendo Adeline Ártica

Amarillo de la izquierda: Herramienta de recolección Aplastanueces

Morado con cinta amarilla: Gesto Pequeño Saltarín

Rojo con cinta verde: Papel Muñeco Derretido

Amarillo pequeño con cinta roja: Espray Guff arbolito

Verde con cinta azul: Gesto detonación

Disco: Música de lobby ‘Rip & Tear’ (Doom 2016)

Regalos de la derecha

Morado grande con cinta azul, detrás de Jonesy: Planeador Molinete Festivo

Plateado con cinta azul: Mochila retro Llama Reno

Rojo con cinta verde: Envoltorio Regalo Radiante

Morado con cinta blanca: Música de lobby ‘Cuando Sopla el Viento’

Azul con cinta amarilla: Estela Descenso Festivo

Hay otro regalo que seguramente ya vieron. Pueden obtener el atuendo Guff Trineo abriendo el regalo rojo con cinta azul en la pantalla principal de la cabaña, pero solo pueden hacerlo cuando hayan abierto todos los demás.

Cómo conseguir gratis el skin o atuendo Guff Generoso en Fortnite

Hay otro ‘skin’ gratis que es parte de los regalos del Festival de Invierno de Fortnite 2022: atuendo Guff generoso.

Este atuendo o ‘skin’ solo se puede conseguir en la tienda de Fortnite en PC, en el que costará cero pesos. No aparecerá si juegan en PlayStation, Xbox, Switch o Android. Pero hay una forma de conseguirlo de todos modos.

Si no tienen el juego en PC, solo tienen que ir a Epic Games Store, descargarlo gratis, e iniciar sesión con la misma cuenta que usan en la plataforma de su elección. Luego deben ir a la tienda, «comprar» el pico (es gratis, tiene un costo de 0.00 pesos) y listo. Una vez hecho esto, pueden volver a jugar en PlayStation, Xbox o Switch y descubrir que ya lo tienen en su casillero.

Cómo conseguir el gesto gratis ‘Biceps de hierro’

Solo tenemos que jugar cinco partidas en cualquier modo de juego con cinco amigos diferentes que estén en su lista de amigos durante el Festival de invierno (del 13 de diciembre de 2022 hasta el 3 de enero de 2023) para recibir el gesto Bíceps de hierro.

No se preocupen si completan esta tarea y no reciben el gesto. La entrega de esta recompensa comenzará aproximadamente el 6 de enero.

¡Esperen! ¡Hay más!

Además de los atuendos gratis y regalos de navidad durante el Festival de invierno de 2022 están de regreso dos objetos en Fortnite.

Lanzabolas de nieve

Regalos festivos

También verán al Sargento Invierno sobrevolando la isla y arrojando regalos. Por supuesto, también habrán misiones especiales del evento que podemos completar para recibir experiencia extra. ¡No olviden que Fall Guys también está celebrando su propio evento de Navidad con regalos y disfraces gratis!

Fuente: Epic Games