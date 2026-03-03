Videojuegos

Fortnite recibirá nuevas skins de Rick & Morty y una colaboración con la nueva película de Pixar

¿Saldrá la mitad de Paul Giamatti?

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

Aunque ya no está «tan de moda» como antes, todavía quedan algunos fanáticos de Rick & Morty que quieren ver más skins de personajes de la serie en Fortnite y aquí está Epic Games para darles gusto. Nos enteramos que pronto llegarán a la tienda skins de Rick Pepinillo (Sí, el famoso ‘Pickle Rick’ como atuendo y no solo como mochila) y Rick Prime, así como el gesto Ruleta de Rick inspirado en el episodio 9 de la temporada 5.

Así lucirán estos nuevos objetos cosméticos en el juego.

Pueden verlos un poco mejor en el siguiente video compartido por la cuenta oficial del juego en español en Twitter. Este también confirma que las nuevas skins de Rick & Morty llegarán a la tienda de Fortnite el viernes 6 de marzo de 2026.

Esta no es la única colaboración que llegará esta semana. El jueves 5 de marzo habrá una colaboración de Fortnite con Hoppers: Operación Castor, la nueva película de Disney y Pixar.

A diferencia del ‘crossover’ con Rick & Morty, no tenemos detalles aún sobre cuáles podrían ser los cosméticos que llegarán inspirados en esta cinta animada.

Además de todo esto, también parece confirmado que en la próxima temporada llegarán a Fortnite atuendos de personajes de Looney Tunes como Bugs Bunny, el Pato Lucas y Lola Bunny.

¡Todos a la batalla campal!

