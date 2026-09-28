Fortnite recibirá skins de Freddy Krueger, Slenderman, La Purga, Beetlejuice y Black Clover durante el evento Pesadilla descerebrada

La noticia sobre la llegada de los animatrónicos de Five Nights at Freddy’s a Fortnite está opacando el hecho de que no será la unica colaboración que tendrá el juego con otras franquicias de terror (o «adyacentes» al terror) durante el evento Fortnitemares o Pesadilla descerebrada. Ya está confirmado que también tendremos skins de Pesadilla sin fin, la Purga (12 horas para sobrevivir y otros.

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El evento Pesadilla descerebrada empezará el jueves 1 de octubre de 2026. Pueden ver su arte oficial a continuación.

Los ‘crossovers’ confirmados aquí son:

Five Nights at Freddy’s

Slenderman

Black Clover

La Purga: 12 horas para sobrevivir

Pesadilla sin fin

Beetlejuice

¿No ven a Beetlejuice? Pongan atención a la lápida.

Hasta hace apenas unos años, Fortnite no se hubiera arriesgado a incluir personajes de películas de clasificación ‘R’ como Freddy Krueger o una asesina de La Purga en su juego. Ahora que las skins están clasificadas por edad no nos extrañaría ver personajes cada vez más «escalofriantes».

Al momento de hacer esta nota no hemos podido confirmar oficialmente si los personajes de FNAF serán skins o si se limiarán a ser jefes y trajes animatrónicos que podemos usar durante las partidas.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.