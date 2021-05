¿Samus para Fortnite? Un documento interno sugiere eso

Desde hace rato Fortnite quiere quitarle el título a Super Smash Bros. de ser el ‘crossover’ más ambicioso de los videojuegos, y desde el pasado diciembre ha incrementado esfuerzos con propiedades icónicas. Kratos de God of War y Master Chief de Halo son algunos de ellos por parte de Sony y Microsoft, ¿qué carta podría poner Nintendo sobre la mesa que los represente en la arena de combate? Sin duda Samus.

Samus Aran de Metroid es una de las apuestas más seguras, sin importar la ausencia prolongada de la cazarrecompensas, pero teniendo en cuenta su aniversario 35 este mismo año. Si bien esto podría tampoco ser una realidad, cualquier cosa se puede esperar desde que hemos visto a personajes como Terminator, Sarah Connor y Lara Croft unirse a la batalla de Fortnite.

Esto según una presentación de Epic Games con fecha de 2020, enfocada en Fortnite y hecha pública como material accesible frente al caso de Epic vs Apple.

Crece el universo Fortnite

En este reporte se detallan posibles planes para el ‘battle royale’ de Epic Games durante 2021, en los que se pueden ver ideas de skins para la serie ‘iconos’ como Neymar Jr., LeBron James y hasta Dwayne «La Roca» Johnson. Entre ellos se contempla un minijuego de baloncesto, que incluye además de LeBron James al jugador Zion Williamson de la NBA.

Siguiendo imágenes de Master Chief y Kratos, al lado aparece un ‘fan art’ de Samus Aran (página 58), como se puede confirmar. Abajo le siguen de forma un poco más extraña imágenes de Naruto Uzumaki, Katniss Everdeen de The Hunger Games, John McClane de Diehard y Snake Plissken de Escape from New York.

Hay varios personajes en la presentación que ya han sido lanzados en Fortnite y otros más que no, pero no es del todo claro si harán parte del juego en un futuro cercano. Igualmente podría tratarse de personajes que no recibieron luz verde por una u otra razón (como falta de licencias de los dueños de la IP), pero que quizás aterricen como en el caso de Samus.

Vía: The Verge