Videojuegos

Fortnite tendrá un minievento de historia el sábado 14 de marzo, horarios y detalles

El Visitante Oscuro tiene planes misteriosos.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

Ha durado mucho más tiempo del esperado, pero la temporada 1 de Fortnite Capítulo 2 pronto va a llegar a su final y en preparación para los eventos de la trama de la temporada 2 vamos a tener un nuevo minievento de historia este sábado.

Este evento ocurrirá el sábado 14 de marzo de 2026 en los siguientes horarios (están sujetos a posibles cambios):

- Publicidad -
  • México: 1:30 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 2:30 p.m.
  • Argentina, Chile: 4:30 p.m.
  • España: 8:30 p.m.

Para poder ver el evento deben estar en una partida de Batalla Campal o Cero Construcción a la hora señalada y mirar hacia Laboratorios Letales en el centro del mapa. El daño se desactivará unos minutos antes para que el combate no arruine la experiencia, pero se restaurará al terminar el evento.

Este minievento de historia de Fortnita del sábado 14 de marzo estará relacionado con los planes del Viajero Oscuro y su preparación para el enfrentamiento contra Los Siete. Junto a este anuncio también llegó un nuevo tráiler cinematográfico que muestra como el Viajero logra conseguir otro fragmento del Punto Cero con la ayuda de un amenazado Palito de Pescado.

Al terminar el evento, comenzará la Hora de Poder. Durante una hora las partidas de Batalla Campal y Cero Construcción de Fortnite tendrán los siguientes modificadores:

  • XP Supercargado
  • Todos los jugadores comienzan con Traje volador, Cañón de clúster de Los Siete y un Dispositivo de resucitación.
  • Anomalía de Grieta ‘Fiebre del oro’ al comienzo de las partidas.
  • Podemos volver a activar el planeado en cualquier momento que estemos en el aíre.
  • La Tormenta tendrá forma del número ‘7’.
  • Más puntos de Interés serán legendarios con cofres raros.

La Hora de poder se repetirá el domingo siguiente a la misma hora, pero no parece que el minievento se vaya a repetir.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Más Fortnite en GamerFocus

El modo ‘Salva el mundo’ de Fortnite por fin se volverá gratuito
 El modo ‘Salva el mundo’ de Fortnite por…
Así cambiará el precio de las Monedas V / Pavos y pases de Fortnite
 Así cambiará el precio de las Monedas V…
Avance de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 revela nuevas skins del Capitán América y La Fundación
 Avance de la temporada 2 de Fortnite Capítulo…
Fortnite recibirá nuevas skins de Rick & Morty y una colaboración con la nueva película de Pixar
 Fortnite recibirá nuevas skins de Rick & Morty…
Ya podemos ver cómo luce la skin de Grace de Resident Evil Requiem en Fortnite, podemos conseguirla «gratis»
 Ya podemos ver cómo luce la skin de…
Fortnite tendrá una colaboración con Power Rangers Dino Trueno, fecha y primeros detalles
 Fortnite tendrá una colaboración con Power Rangers Dino…
Más de:
Fortnite Fortnite
Todos los nominados a los Premios BAFTA Games 2026, no faltó la controversia
Cómo unirse a la beta cerrada de Tropico 7
Jeff Kaplan, exdirector de Overwatch, explica la horrible razón que lo llevó a renunciar a Blizzard
Cómo conseguir huevos de dragones ancianos calamitosos en Monster Hunter Stories 3 (sin spoilers)
Guía Monster Hunter Stories 3 – Dónde están todos los Poogies de Seratis
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Todos los nominados a los Premios BAFTA Games 2026, no faltó la controversia
No hay comentarios

Lo último

Lisa Su de AMD busca asegurar el suministro de memoria HBM y semiconductores
Tecnología
Guía Monster Hunter Stories 3 – Dónde están todos los Poogies de Tarcuán
Videojuegos
Guía Monster Hunter Stories 3 – Dónde están todos los Poogies del Bosque de Canalta
Videojuegos
Guía Monster Hunter Stories 3 – Dónde están todos los Poogies de Azuria
Videojuegos