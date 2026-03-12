Fortnite tendrá un minievento de historia el sábado 14 de marzo, horarios y detalles

Ha durado mucho más tiempo del esperado, pero la temporada 1 de Fortnite Capítulo 2 pronto va a llegar a su final y en preparación para los eventos de la trama de la temporada 2 vamos a tener un nuevo minievento de historia este sábado.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Fortnite. Seguir

Este evento ocurrirá el sábado 14 de marzo de 2026 en los siguientes horarios (están sujetos a posibles cambios):

México: 1:30 p.m.

1:30 p.m. Colombia, Perú, Ecuador: 2:30 p.m.

2:30 p.m. Argentina, Chile : 4:30 p.m.

: 4:30 p.m. España: 8:30 p.m.

Para poder ver el evento deben estar en una partida de Batalla Campal o Cero Construcción a la hora señalada y mirar hacia Laboratorios Letales en el centro del mapa. El daño se desactivará unos minutos antes para que el combate no arruine la experiencia, pero se restaurará al terminar el evento.

Este minievento de historia de Fortnita del sábado 14 de marzo estará relacionado con los planes del Viajero Oscuro y su preparación para el enfrentamiento contra Los Siete. Junto a este anuncio también llegó un nuevo tráiler cinematográfico que muestra como el Viajero logra conseguir otro fragmento del Punto Cero con la ayuda de un amenazado Palito de Pescado.

Al terminar el evento, comenzará la Hora de Poder. Durante una hora las partidas de Batalla Campal y Cero Construcción de Fortnite tendrán los siguientes modificadores:

XP Supercargado

Todos los jugadores comienzan con Traje volador, Cañón de clúster de Los Siete y un Dispositivo de resucitación.

Anomalía de Grieta ‘Fiebre del oro’ al comienzo de las partidas.

Podemos volver a activar el planeado en cualquier momento que estemos en el aíre.

La Tormenta tendrá forma del número ‘7’.

Más puntos de Interés serán legendarios con cofres raros.

La Hora de poder se repetirá el domingo siguiente a la misma hora, pero no parece que el minievento se vaya a repetir.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.