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Fortnite tendrá una colaboración con EsDeeKid, que NO es Timothée Chalamet

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Con la publicación de un corto video en redes sociales, Epic Games anunció que Fortnite tendrá una colaboración con EsDeeKid. ¿Y ese quién es? Se preguntarán algunos de ustedes, pero déjennos decirle de una vez que no importa lo que hayan leído por ahí, NO es Timothée Chalamet.

EsDeeKid es un rapero británico que combina rap con elementos de otros géneros como trap, ambient y new age —lo que en círculos musicales se conoce como ‘cloud rap’— y que comenzó a ganar popularidad en 2023. El ‘crossover’ con Fortnite estará disponible en la tienda a partir del viernes 15 de mayo de 2026.

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Pueden ver un corto avance de la colaboración a continuación. Si ponen atención, pueden ver cómo será el atuendo de este músico.

Como EsDeeKid suele ocultar su identidad, esperamos ver una ‘skin’ con el rostro tapado con una balaclava y con iconografía esquelética, así como objetos cosméticos que compartan su estética y algunas pistas de improvisación con sus canciones. Si no las conocen, pueden escuchar algunas en la siguiente lista.

Lo de Timothée Chalamet lo mencionamos porque hace unos meses surgió el rumor de que la verdadera identidad del rapero era este actor. Esa teoría tan loca ganó mucha tracción en Internet y algunos siguen creyendo que es verdad a pesar de que fue desmentida.

Además, si fuera realidad EsDeeKid no necesitaría una skin en Fortnite porque Timothée Chalamet ya tiene una. Les recordamos que esta es una colaboración normal y no es parte de Fortnite Festival.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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