Durante The Game Awards no solo se reveló la llegada del protagonista de Halo a Fortnite, sino que dos personajes de la serie de televisión The Walking Dead también serían parte del juego.

Ya podemos encontrar las apariencias de Daryl Dixon y Michonne —interpretados por Norman Reedus y Danai Gurira— en la tienda de objetos de Fortnite. Estos atuendos tienen las variaciones Daryl forajido y Michonne con capa.

También se pueden adquirir como parte del conjunto Sobrevivientes Unidos. Además de los atuendos, este incluye las mochilas retro Carcaj de caza y Katana de Michonne. Esta última puede ser desenvainada para usarla como un pico, igual que los cuchillos de Daryl.

La llegada de los personajes de The Walking Dead no es la única noticia que tenemos sobre Fortnite, pues muy pronto llegará la Copa Generaciones en la que podemos ganar un PlayStation 5, el atuendo Kuno índigo y la mochila retro Kama índigo.

Este torneo se llevará a cabo el 18 de diciembre de 2020 a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) y será exclusivo para quienes jueguen desde plataformas PlayStation.

Para participar en la Copa Generaciones, los jugadores de Fortnite deben tener habilitada la autenticación de dos factores en sus cuentas y contar con una cuenta de nivel 30. Cada jugador participará en solitario hasta en 10 partidas en las que ganará puntos de la siguiente manera:

Victoria campal: 10 puntos

2.º a 5.º: 7 puntos

6.º a 15.º: 5 puntos

16.º a 25.º: 3 puntos

25.º a 50.º: 1 punto

Cada eliminación: 1 punto

El jugador con más puntos de la región ganará una consola PlayStation y los 600 primeros se quedarán con los cosméticos Mochila retro y atuendo Kuno índigo. ¡Les deseamos mucha suerte!

Si no juegan Fortnite desde PlayStation sino desde Android, participen entonces en esta copa para ganar un teléfono OnePlus 8T.

Fuente: Epic Games