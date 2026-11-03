Fortnite ofrece toda su tienda gratis a los jugadores que encuentren «el tesoro pirata», esto es todo lo que deben saber

Epic Games, igual que todos los demás estudios de juegos como servicios, están preocupados porque temen que los jugadores dejen de jugar sus títulos en favor de GTA VI. Pero tiene una idea bastante radical para mantenerlos pegados a su producto. Durante la actual temporada ‘Cazatesoros’, los jugadores que logren encontrar el «tesoro pirata» recibirán gratis todos los objetos de la tienda de Fortnite que se puedan adquirir con Monedas V en la tienda por 15 días en 2026 y otros 15 días en 2027. Esto ha causado que los jugadores se lancen en masa a buscarlo como si se tratara del One Piece durante la gran era pirata.

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Así es como funciona esto. Durante la mini temporada que está activa entre el sábado 1 de noviembre y el sábado 5 de diciembre de 2025 es posible encontrar un token de acceso a la ‘tienda pirata’. Este token se puede activar dos veces, una antes del 15 de diciembre de 2026 y otra antes del 15 de diciembre de 2027 y cuando lo hagamos todos los objetos de la tienda que lleguen durante las siguientes dos semanas se pueden adquirir gratis.

Por supuesto, este token es extremadamente raro. De acuerdo a los mineros de datos, existe solo 1 en 7000 posibilidades de obtener acceso a la tienda pirata al abrir un cofre en Fortnite. Eso es solo un 0.00014%, lo que significa que es más probable ser golpeado por un rayo al salir a la calle que conseguir esta recompensa. Aún así, no es imposible.

Tienda Pirata encontrada por el jugador snowslept

Esto es lo que hemos podido confirmar por completo respecto a esta deseada recompensa.

Puede salir tanto en cofres normales como en cofres raros (azules)

Se puede obtener tanto si abrimos el cofre como si lo destruimos

Al jugar en dúos, tríos o escuadores, si un jugador la obtiene se la dan también al resto del equipo

Puede hallarse en Batalla Campal tanto en modo Construcción como en Cero Construcción

Los cofres abiertos se «vuelven a llenar» tras cierto tiempo en la partida. No estamos seguros si esto es definitivo o un bug.

También hay que aclarar que no hay un «cofre ganador» por partida ni nada por el estilo. La posibilidad de obtener la tienda se calcula cada vez que abrimos uno. Debido a eso, la mayoría de partidas jugadas no van a tener un ganador.

Aún así, hay formas de aumentar las posibilidades de conseguir la tienda pirata gratis en una partida de Fortnite. Si quieren ponerse a la tarea enfóquense más en abrir cofres que en tratar de ganar y tengan en cuenta que lo más probable es que no consigan el token. De todos modos, vale la pena intentarlo y no es imposible.

Para ayudarlos en esta tarea, aquí tienen un mapa con todos los posibles lugares de aparición de cofres creado por la cuenta de Twitter FortniteDotGG.

Es buena idea caer en un lugar con alta densidad de cofres y dedicarse a abrirlos lo más rápido posible. Hay jugadores que han descubierto que los cofres de las bóvedas se pueden destruir sin necesidad de abrirlas usando balas de cañón explosivas y las habilidades de la Fruta Goma Goma. Es posible que esto sea parchado más adelante, pero si quieren usar esta estrategia, aquí tienen un mapa con las ubicaciones de las bóvedas cortesía de la cuenta de Twitter sandiskifn.

Al abrir un cofre con un tesoro pirata especial en esta temporada de Fortnite veremos un despliegue de luces doradas, pero no se ilusionen porque eso no significa que ganaron acceso a la tienda. Otras recompensas que se pueden obtener de esta maneras son:

Artilugios de espíritus (localizadores, extractores, fuegos artificiales)

Calcomanías doradas para vehículos

Pantallas de carga

Pistas de improvisación

Atuendo ASAP Rocky Dorado

Atuendo Lil’ Uzi Dorado

Pico Puños de ASAP Rocky

Les deseamos mucha suerte si van a tratar de conseguir el acceso a la tienda pirata y recuerden: es improbable que la obtengan, pero no es imposible.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.