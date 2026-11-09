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Fortnite revela las verdaderas probabilidades de encontrar la ficha de la tienda pirata que nos da todo gratis

Sigamos abriendo cofres.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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La mini temporada ‘Cazatesoros’ de Fortnite tiene muy entusiasmados a los jugadores con la promesa de una ficha pirata que nos da acceso gratis a todo el contenido de la tienda, pero también los tiene frustrados con la incesante búsqueda. La comunidad le pidió a Epic Games que revelará cuáles eran las verdaderas probabilidades que tiene un jugador de conseguir este jugoso premio y, sorprendentemente, los desarrolladores contestaron.

The new treasure this season is found in chests just like other items. Treasure drop rates from chests are constant since season launch and don’t vary throughout the day, except during Treasure Hours. Other than Gizmos, you can’t get the same treasure twice.

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Mediante una publicación en la cuenta de Twitter Fortnite Status, los desarrolladores aclararon muchas dudas que los jugadores tenían sobre la búsqueda de la ficha de acceso gratis a la tienda y otros ‘tesoros’ de la temporada: se encuentran en cofres como los demás objetos, no se puede obtener el mismo tesoro dos veces (con excepción de artilugios) y las probabilidades de obtener tesoros no varían durante el día a menos que haya un evento de ‘Horas del Tesoro’ (que usualmente son los fines de semana).

Pero lo más importante es que revelaron las probabilidades que hay de obtener cada tesoro:

  • 1:1,562,500 – Atuendo dorado semanal
  • 1:137,500 – Acceso a la tienda pirata
  • 1:7,813 – Vehículo semanal y calcómanía
  • 1:568 – Pico o mochila retro semanal
  • 1:391 – Pista de improvisación semanal
  • 1:272 – Pantalla de carga semanal
  • 1:127 – Artilugio

Esto significa que cada vez que abrimos un cofre al jugar Fortnite durante la temporada Cazatesoros hay una en 137.000 posibilidades de que nos salga la ficha que nos permite comprar todo lo de la tienda gratis por dos semanas. Eso es un 0,0007%, una posibilidad increiblemente baja, pero no es imposible.

Y aún así, no es el tesoro más raro de la temporada. Las nuevas skin doradas son aún más raras.

La excepción a estas probabilidades son las Horas del Tesoro, un evento que hay comunmente los sábados en la tarde y en la noche. Durante este evento, las probabilidades de obtener el tesoro pirata aumentan 1.5 veces, las de obtener las skin dorada aumentan 7.5 veces y de obtener el vehículo aumentan 10 veces.

Epic Games también dijo que a medida que avance la mini temporada podría aumentar estas posibilidades aún más durante las horas del tesoro. Aún así, la ficha pirata va a ser un objeto increiblemente raro que la mayoría de jugadores simplemente no va a poder encontrar.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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