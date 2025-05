Fortnite le quita la voz al difunto James Earl Jones para hacer un innecesario Darth Vader con «inteligencia artificial»

Me estaba divirtiendo mucho con la temporada de Star Wars, pero Epic Games agregó recientemente una característica que me hace querer dejar de jugar porque me parece ofensiva. Tras la actualización del viernes 16 de mayo de 2025, podemos encontrar a Darth Vader en el mapa de Fortnite para reclutarlo, pero le agregaron una innecesaria función de la mal llamada IA o «inteligencia artificial generativa» que usa la icónica voz del fallecido actor James Earl Jones.

Tras reclutar a Darth Vader para que se una a nuestro equipo, podrá responder a lo que digamos en inglés por el chat de voz del juego (ningún otro idioma es soportado). Esto lo logra mediante el uso de los modelos de lenguaje Gemini 2.0 Flash de Google ElevenLabs Flash v2.5. Se supone que nuestra voz no es almacenada por estas compañías y no será usada para entrenar sus LLM, pero yo desconfío completamente de ellos y no usaría nunca este sistema. Lo único bueno que puedo de este sistema es que están tomando medidas para evitar que los menores de edad interactuen con él sin el consentimiento de sus padres.

Aunque puede ser divertido escuchar a Darth Vader responder con su fuerte voz a las bobadas que digamos, el uso de esta tecnología resulta altamente preocupante. James Earl Jones falleció en septiembre de 2024 y desgraciadamente había autorizado el uso de su voz mediante IA en futuros trabajos de la saga. Algunos creen que no tenía claro lo que implicaba y sentó un terrible precedente contra el que ahora están luchando los miembros del sindicato de actores de Estados Unidos (SAG).

Además de los problemas éticos que trae el uso del trabajo de una persona fallecida de esta forma, es bien sabido que el uso de inteligencia artificial generativa consume demasiada agua y energía para potenciar y refrigerar los servidores que la procesan, lo cual no solo acelera el agotamiento de estos recursos sino que ya está causando el encarecimiento de los servicios públicos e incluso apagones y racionamiento en varias partes del mundo.

Por si fuera poco, algunas de las personas que están usando al Darth Vader con IA generativa se están quejando de que se demora demasiado en responder, a veces responder de forma absurda o incomprensible e incluso con palabras fuertes.

Loserfruit made the AI Darth Vader Swear 😂 pic.twitter.com/bJmPpqGXvf — Cordial (@ImCordial) May 16, 2025

Soy fanático de Star Wars y me encanta ver a personajes tan queridos como Darth Vader en Fortnite, pero ver que el juego use la mal llamada inteligencia artificial de esta manera tan despreciable a aquellos que dieron vida al icónico villano me resulta muy incómodo, incluso si ellos dieron un permiso que probablemente no comprendían. Espero que esta mecánica pronto sea retirada del juego.

