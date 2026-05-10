Forza Horizon 6 es pirateado días antes de su lanzamiento oficial

El esperado título de conducción de Playground Games, Forza Horizon 6, ha sufrido un golpe crítico a nueve días de su lanzamiento oficial. Aunque Forza Horizon 6 sale el próximo 19 de mayo, el juego ya circula de manera ilegal en internet. Ya que, diversos grupos de piratería han logrado vulnerar la seguridad del título. Gracias a esto, usuarios en todo el mundo han podido acceder a los archivos, compartir contenido del juego de forma prematura y ejecutar el título con los archivos filtrados de Forza Horizon 6 disponibles.

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Pero entonces ¿Cómo se filtró la versión completa de PC de Forza Horizon 6, que se encuentra pirateada en internet?

Jugadores en todo el mundo ya están jugando gratis Forza Horizon 6.

La filtración de la versión para PC de Forza Horizon 6 se originó debido a un error técnico aparentemente cometido por la propia desarrolladora. Según los reportes, alguien en Playground Games habría subido accidentalmente una versión sin encriptar de Forza Horizon 6 a los servidores de Steam. Esta vulnerabilidad fue detectada rápidamente por usuarios de comunidades como el subreddit r/CrackWatch, quienes aprovecharon la falta de protección para crackear el título y distribuirlo masivamente. Al no contar con la tecnología Denuvo, la pirateada de Forza Horizon 6 fue inevitable.

Aunque los modos online de Forza Horizon 6 no están disponibles para los poseedores de la versión pirateada, ya existen fotos y videos que demuestran que la campaña principal es jugable. Hemos verificado de primera mano que los archivos filtrados son reales y existen; sin embargo, no compartiremos enlaces ni información que facilite su descarga. Así que es vital que los usuarios tengan precaución. Ya que hasta sitios de «repacks» conocidos han advertido que este tipo de filtraciones previas suelen ser riesgosas y no se encuentran en plataformas verificadas. Nosotros, les recomendamos que tengan mucho cuidado por que estas filtraciones también son una oportunidad para que «los amigos de lo ajeno» accedan a sus equipos.

Por el momento, ni Xbox ni Playground Games se han pronunciado sobre esta filtración. Mientras tanto los videos de gente jugando gratis la versión pirateada de Forza Horizon 6 están por todo internet.

Vía: The Gamer