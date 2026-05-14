Forza Horizon 6 – Reseña (PC, Xbox Series)

Forza Horizon 6 es la entrega más reciente del arcade de conducción en mundo abierto desarrollado por Playground Games, el cual por primera traslada su festival automovilístico a Japón. Este nuevo Forza Horizon llega tras un intervalo de cinco años desde la entrega anterior, en un periodo donde la serie principal de la franquicia (Forza Motorsport) se encuentra pausada. Sin embargo, esta pausa ha permitido que Playground Games estructure de nuevo varios aspectos del juego donde el jugador interactúa con el entorno, combinando la exploración libre con eventos que equilibran la accesibilidad para nuevos usuarios. Así que en nuestra reseña de Forza Horizon 6, les contaremos si estos nuevos aspectos, junto con la clásica estructura del arcade de conducción de Xbox y Playground Games suplen la profundidad técnica demandada por los veteranos de la franquicia, sin descuidar la accesibilidad que destaca al spin off de Forza Motorsports.

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Cómo es costumbre la campaña del juego nos pone en los pies de un participante del Festival Horizon, una competencia masiva que celebra la cultura del automóvil en diferentes locaciones internacionales. La experiencia comienza con una secuencia introductoria que recorre partes del centro de Tokio y sus zonas rurales adyacentes. Con esta presentación de inmediato los jugadores podrán conocer lo que les espera en el juego. Los demás personajes de la historia sirven principalmente como guías a través de las diez regiones que componen el mapa de Forza Horizon 6. Estos personajes introducen las diferentes categorías de eventos, pistas y lugares turísticos de las zonas de Japón donde se desarrolla Forza Horizon 6.

Un viaje guiado por Japón

Mientras conocemos Japón y avanzamos para escalar en la clasificación del festival también tenemos misiones o eventos específicos. En estas tenemos que hacer actividades —junto a los personajes de soporte recurrentes— como transportar alimentos o probar vehículos recién restaurados. Estas tareas están diseñadas para mostrar la diversidad de la geografía japonesa mientras se introducen o sirven de tutorial de mecánicas de manejo específicas que se van utilizando a medida que avanza en el festival Horizon. Si bien la carga argumental es nula, Forza Horizon 6 no necesita una historia profunda para brillar. Ya que, el fuerte está en sus gráficos, controles y libertad de personalización.

El sistema de manejo de Forza Horizon 6 se ubica en un punto intermedio entre la simulación y el estilo arcade. El juego cuanta con varias configuraciones, algunas de estas especializadas para los más puristas del genero. En su configuración predeterminada permite que el jugador se sienta capaz de maniobrar incluso en situaciones de alta velocidad y en especial predominando el sobreviraje y constante uso de la técnica de conducción drift (derrape), la cual nació en Japón. Este tipo de manejo, aunque con un poco de simulación, se siente más como esos juegos arcade de finales de la década del 90, como Ridge Racer.

Acrobacias y otras sorpresas

Las canciones de habilidad sirven como bonificador para nuestras rachas de trucos.

Además, el mundo de Forza Horizon 6 está diseñado bajo una lógica de baja resistencia física para ciertos elementos del entorno. Esto significa que la gran mayoría de los objetos, como vallas, cercas e incluso bosques densos, pueden ser atravesados sin que el vehículo sufra una detención significativa o daños estructurales que impidan continuar la marcha. Esto facilita la fluidez de la exploración y la acumulación de puntos por destrucción. En contraste, las zonas urbanas como la de Tokio implementan una segmentación que permite ver peatones en las calles sin que exista el riesgo de impacto, manteniendo la atmósfera de una ciudad viva y obligando al jugador a conducir con más cuidado para no perder su racha de puntos.

En Forza Horizon 6, el menú está diseñado para desbloquearse gradualmente, evitando abrumar al usuario desde el inicio.

Entre las novedades de Forza Horizon 6 destacan las pruebas Horizon Rush. Estas consisten en circuitos de obstáculos con curvas cerradas donde la precisión es fundamental. Ya que, el vehículo suele estar predeterminado por el juego. También se incluyen las carreras Touge y competencias de velocidad en calles urbanas. Otro de los eventos nuevos son los espectáculos de exhibición, donde el jugador compite contra vehículos no convencionales. Aquí destacado una carrera contra un mecha de cuatro pisos que utiliza propulsores para desplazarse por la carretera y el aire.

Así es el sistema de progresión de Forza Horizon 6

La progresión en Forza Horizon 6 se rige por el sistema de Brazaletes, el cual funciona llenando una barra de progreso mediante la participación en las actividades del festival. Cada nivel de brazalete desbloquea nuevas categorías de autos y eventos que irán incrementando su dificultad. Ganar carreras otorga la mayor cantidad de puntos. Sin embargo, tan solo terminar en el podio es suficiente para avanzar en las etapas iniciales del juego. Este progreso se complementa con los Desafíos públicos, los cuales incluyen radares de velocidad, zonas de derrape y saltos acrobáticos.

En paralelo existe una vía de progresión que se enfoca en la exploración de las diez regiones del mapa. A través de estos eventos se accede a actividades más relajadas y recorridos en convoy para disfrutar el paisaje, mientras se descansa de la competencia contra el cronómetro. En lugar de los tradicionales hallazgos de granero de las entregas anteriores, en Forza Horizon 6 se introducen los Autos Tesoro. A lo largo que se va explorando el mapa, el jugador recibe una fotografía de un carro y debe deducir la ubicación exacta basándose en el ángulo y las referencias visuales de la imagen.

Conforme se avanza hacia los niveles más altos de progresión, como el Brazalete Dorado, la cantidad de experiencia requerida aumenta considerablemente. Esto puede generar una sensación de lentitud. Sin embargo, Forza Horizon 6 detecta nuestros avances en conducción y nos sugiere paulatinamente aumentar la dificultad. Esto aumenta —a medida que se avanza en las diferentes dificultades— la cantidad de experiencia en cada evento del juego.

Opciones de personalización y modos adicionales

El juego ofrece un sistema de personalización que permite a los jugadores ajustar el rendimiento de sus vehículos mediante el gasto de los créditos obtenidos a lo largo de las diferentes actividades. Este sistema es profundo y milimétrico para algunos de los jugadores más casuales. Sin embargo, a pesar de no tener el abanico de posibilidades de la serie Motorsports, las opciones de tuneo de Forza Horizon 6 para un juego de su naturaleza superan las expectativas. Entendemos que las opciones de personalización de los juegos de simulación pueden ser totalmente abrumadoras para un jugador casual. No obstante en Forza Horizon 6, además de ser introducidos de una forma amigable, también existe la opción de adquirir piezas recomendadas o descargar configuraciones de tuneo creadas por otros miembros de la comunidad.

En Forza Horizon 6, el jugador puede adquirir propiedades que funcionan como bases de operaciones. Estas casas incluyen terrenos extensos donde el usuario puede personalizar —además del taller— espacios utilizando herramientas de edición similares a las de juegos de construcción de pistas a escala. Estas creaciones —al igual que las configuraciones de tuneo o de personalización cosmética de los carros— se pueden compartir en línea. Gracias a esto otros jugadores las pueden calificar y al creador original se le otorgarán créditos extra. El modo fotografía sigue presente, integrándose con una mecánica de recolección visual donde capturar imágenes de autos rivales permite completar una base de datos de vehículos del festival. Además, Forza Horizon 6 cuenta con mejoras de calidad de vida notables, como un radar de proximidad de 360 grados que indica la posición de otros competidores, facilitando la conducción en primera persona.

Se siente como se ve

Al momento del lanzamiento, Forza Horizon 6 cuenta con una lista de 550 vehículos licenciados. Si bien esta es una cifra considerable, en comparación con entregas anteriores es una reducción. Esto implica que algunos modelos preferidos por los jugadores no se encuentren presentes inicialmente. No obstante, con el pasar del tiempo y las actualizaciones la cantidad de carros disponibles en el juego va incrementar. Los vehículos están modelados con un alto nivel de detalle, incluyendo daños estéticos como abolladuras zonales, rayones en la pintura y grietas en los parabrisas.

Hay otras tareas que hacer en el mapa de Forza Horizon 6.

En cuanto a su desempeño, la versión de PC (Windows) de Forza Horizon 6 resalta por su excelente optimización y herramientas de ajustes automáticos para aquellos que no son tan hábiles a la hora de personalizar las configuraciones graficas. En nuestra experiencia de juego en PC y Xbox Series S su rendimiento fue estable, no decayendo de los 60 FPS en PC y manteniéndose estable en 30 FPS en la Series S.

El sistema de clima dinámico y las estaciones del año vinculadas al calendario permite una transición entre paisajes otoñales con flores de cerezo y montañas cubiertas de nieve. El apartado sonoro se apoya en una variedad de estaciones de radio que cubren géneros como el J-pop, J-rock, sus contrapartes occidentales, Hip Hop y música electrónica. El audio de los motores —a pesar de no tener yo el oído entrenado— es lo que uno espera de un juego de la franquicia Forza.

Reseña de Forza Horizon 6 hecha con una copia digital del juego para PC Windows y Xbox Series S|X provista por Xbox Colombia.