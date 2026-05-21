Forza Horizon 6: un mod permite usar Spotify como una estación de radio del juego

El pasado 19 de mayo salió al mercado Forza Horizon 6, ahora a menos de una semana de su lanzamiento oficial, algunos usuarios de PC han empezado a desarrollar mods para el juego. Uno de estos es el que ha captado nuestro interés. Ya que, permite que se use Spotify como si fuera una de las radios nativas de Forza Horizon 6.

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¿Cómo funciona el mod que habilita Spotify en Forza Horizon 6?

El funcionamiento del mod se basa en la tecnología Spotify Connect. Al activarse, la computadora del usuario es detectada por la plataforma de transmisión musical bajo el nombre de “FH6 Radio”, lo que permite controlar la reproducción desde dispositivos externos como un teléfono celular, otra computadora o el navegador web. Esta integración de software sustituye la estación de radio dedicada al modo de transmisión (Streamer Mode o ranura R10).

Lo que más destaca de este mod es que el audio respeta la mezcla original del videojuego, como cualquier otra emisora que encontramos en Forza Horizon 6. De este modo, el volumen de las canciones disminuye de forma automática durante los diálogos de los personajes o al navegar por los menús del título, sin interrumpir el flujo normal de la experiencia del jugador. Adicionalmente, la interfaz de la pantalla (HUD) de la radio muestra los metadatos reales de los temas musicales con el título y el artista de la canción en curso.

¿Qué se requiere para usar el mod?

Para instalar este mod se requiere la versión de PC de Forza Horizon 6, ya sea proveniente de Steam o la tienda de Microsoft / Game Pass. Adicionalmente, se debe tener una cuenta de Spotify Premium y un dispositivo extra o navegador abierto para poder controlar la reproducción de música. Es importante tener en cuenta que el dispositivo con el que controlemos nuestra cuenta de Spotify y el PC que corra el juego deben estar en la misma red de internet local.

¿Cómo se instala el mod de Spotify en Forza Horizon 6?

Para instalar el mod, primero asegúrate de no tener abierto Forza Horizon 6. Luego extrae el contenido del archivo ZIP directamente en el directorio raíz del juego (donde se encuentra el archivo forzahorizon6.exe) y sobrescribe los archivos si el sistema lo solicita; una vez iniciado el juego, ve a la configuración de audio, apaga la opción Radio DJ, enciende el Streamer Mode, abre Spotify en un dispositivo de tu misma red local y selecciona la opción «FH6 Radio» en el menú de dispositivos antes de sintonizar la estación Spotify Radio / Streamer Mode dentro del título. Por otro lado, si deseas desinstalarlo, solo debes borrar el archivo version.dll y la carpeta spotify-radio del directorio del juego, y finalmente ejecutar la opción de Verificar la integridad de los archivos del juego en Steam para restaurar cualquier elemento original que haya sido modificado.

Fuente: Reddit