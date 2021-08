Forza Motorsport 7 desaparecerá pronto de las tiendas digitales

Continúa la crisis de videojuegos que desaparecen de las tiendas y serán cada vez más difíciles de conseguir. El año pasado «perdimos» a Forza Horizon 3 cuando solo había cumplido cuatro años en el mercado y pronto ocurrirá lo mismo con Forza Motorsport 7.

Microsoft anunció que Forza Motorsport 7 y sus DLC desaparecerán de las tiendas en línea y no se podrán jugar más mediante el servicio por suscripción Xbox Game Pass a partir del 15 de septiembre de 2021. Ese día, el juego estará oficialmente en estado ‘final de vida’.

Afortunadamente, la desaparición del juego de las tiendas no significa no podamos jugarlo más. Todos los jugadores dueños de una copia de este título podrán volver a descargarlo cuando quieran. Los modos multijugador y otros servicios en línea seguirán disponibles. Quienes hayan comprado DLC, pero no el juego en sí, recibirán un ‘token’ el 2 de agosto mediante el servicio de mensajes de Xbox que les permitirá seguir jugando.

Además, el juego se encontrará a 75% de descuento en Microsoft Store ($44.975 pesos colombianos en lugar de los $179.900 habituales).

A pesar de todo, es claro que la desaparición de Forza Motorsport 7 significa que eventualmente dejarán de funcionar sus servicios en línea. Seguimos creyendo que esta clase de situaciones son un atentado contra la preservación de videojuegos y que no hay razones válidas para eliminar títulos como este de las tiendas, ni siquiera cuando ya no sean tan rentables como antes.

Pueden leer nuestra reseña de este título aquí.

Via: GamesIndustry.biz

Fuente: Microsoft