Fox Hunt, el multijugador de Metal Gear Solid Delta no tendrá crossplay

Konami ha revelado detalles sobre el modo multijugador de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. A través de sus redes sociales, la desarrolladora japonesa confirmó que el modo multijugador de Metal Gear Solid Delta, conocido como Fox Hunter, no contará con la función de juego cruzado o crossplay. Esto significa que las comunidades de PlayStation 5, Xbox Series y PC estarán separadas. Así que, solo podrán interactuar con usuarios que jueguen en la misma plataforma.

Esta decisión de Konami, no fue acompañada de una explicación sobre los motivos detrás de la falta de crossplay. No obstante, la ausencia de detalles adicionales ha dejado a los fanáticos de MGS con preguntas sobre la posibilidad de que el crossplay se implemente en el futuro. Sin embargo, Konami no ha ofrecido información que confirmé si en un futuro será implementada esta característica. Es probable que se mantenga así por un tiempo, ya que el modo multijugador Fox Hunt es un contenido que está planificado para unirse al juego posterior a su lanzamiento.

¿Cuándo sale Metal Gear Solid Delta: Snake Eater?

La fecha de lanzamiento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater está programada para el 28 de agosto de 2025. El juego estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X y PC a través de Steam. Además de la versión estándar, se ha confirmado que habrá ediciones de coleccionista.

¿Para cuándo está planificada la actualización que agrega el modo multijugador Fox Hunt a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater?

Los desarrolladores han adelantado que la jugabilidad de este modo se centrará en el sigilo. La dinámica requerirá que algunos jugadores se oculten, mientras que otros intentarán completar objetivos específicos, todo esto mientras evitan ser detectados. Por el momento, solo conocemos que el modo Fox Hunt llegará a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater en algún momento del cuarto trimestre del 2025. Se desconoce si esta actualización llegará al tiempo para todas las plataformas o no.

Vía: siliconera