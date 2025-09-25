Videojuegos

Fox Hunt, el multijugador de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, ya tiene fecha de lanzamiento

Metal Gear Solid Delta Snake Eater llegó al mercado sin multijugador, pero en TGS 2025 por fin hemos conocido cuándo lo agregará Konami.

Durante unas de las presentaciones de Konami en Tokyo Game Show 2025, el equipo de desarrollo de Metal Gear Solid Delta Snake Eater reveló detalles sobre la próxima actualización del juego. Adicionalmente, durante la presentación, se dio a conocer cuándo estará disponible Fox Hunt, el multijugador de Metal Gear Solid Delta Snake Eater para los poseedores del juego.

¿Cuándo y a qué horas estará disponible la actualización de Metal Gear Solid Delta Snake Eater que agregará el modo multijugador llamado Fox Hunt?

El lanzamiento de Fox Hunt, el multijugador de Metal Gear Solid Delta Snake Eater está programado para llegar como una actualización gratuita para los poseedores del juego en nuestra región el miércoles 29 de octubre.

  • México: 8:00 p.m.
  • Colombia: 7:00 p.m.
  • Venezuela: 9:00 p.m.
  • Argentina: 10:00 p.m.
  • España: 3:00 a.m. del 30 de octubre.

La versión 1.1.4 ya está disponible. Esta actualización soluciona problemas como las voces de Snake que a veces se reproducían en inglés sin importar la configuración de idioma, y el intercambio de sus voces en japonés e inglés en algunas escenas cinematográficas. También se corrigen errores en los que algunos personajes y animales desaparecían, y se arregla un problema que impedía a los jugadores trepar a ciertas rocas durante la batalla con The Pain. Además de varias correcciones de errores y ajustes menores, se comunicarán más detalles sobre futuras actualizaciones una vez que estén finalizadas.

En nuestra reseña de Metal Gear Solid 3: Snake Eater dijimos que el juego original es una obra maestra en diseño y narrativa, con un elenco de jefes y personajes memorables y un sistema de gestión de supervivencia profundamente inmersivo, el cual crea una experiencia única que ha logrado sobrevivir al paso del tiempo. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater agrega algunas mejoras de calidad de vida y pule un poco más la jugabilidad con un sumo respeto a la obra original. Nuestra opinión completa la pueden leer en el siguiente enlace.

Todos los juegos de la presentación de Xbox en Tokyo Game Show 2025

