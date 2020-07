Franquicias samurái para sacar el Bushido que llevamos dentro

Esta es una semana importante para el género de los juegos de samurái. Ghost of Tsushima, el tan esperado juego desarrollado por Sucker Punch y Sony Interactive Entertainment, se estrena esta misma semana y la emoción del Japón feudal inunda nuestras páginas. Hace algunos meses, hablamos de los juegos inspirados en la cultura samurái que estaban por llegar, y efectivamente, con Ghost of Tsushima completamos la lista.

En esta nota, hablaremos un poco de aquellos juegos que tienen como protagonistas a estos honorables guerreros que darían la vida por su señor y siguen estrictamente un estilo de vida regido por el código moral del Bushido. Algunos muy cercanos a la precisión histórica y otros reforzados con un elemento sobrenatural que los hace muy interesantes.

Si por alguna razón no les es posible adquirir Ghost of Tsushima, y ya jugaron todos los títulos de nuestra anterior entrega, esta lista de juegos saciará su curiosidad de conocer más de este género en los videojuegos.

Bushido Blade – Square Soft/PlayStation

Desarrollado por el estudio Light Weight, Bushido Blade es un curioso juego de combate entre guerreros que tenía una extraña característica para su época. A diferencia de otros juegos de pelea, este título no tenía indicadores de salud, tiempo o poder para determinar el estado del guerrero.

El sistema de daño está establecido por puntos de impacto en cada parte del cuerpo. Un corte en la mano puede incapacitar al oponente para usar su espada, mientras que otro en sus piernas impedirá que se mueva con destreza. Incluso los combates pueden terminarse con un solo golpe.

Con una combinación de seis personajes, múltiples tipos de espadas y tres posturas de ataque, las posibilidades para derrotar al enemigo son incontables, además de contar con una amplia arena en la que se puede correr para una ubicación estratégica.

Como lo indica su nombre, el juego castiga las acciones que vayan en contra del código del Bushido como golpear un oponente por la espalda o atacar en el saludo formal. Bushido Blade tuvo una secuela para PlayStation un año después.

Way of the Samurai – Acquire/PlayStation 2

Al finalizar el shogunato Tokugawa, Japón entra a una nueva era de restauración conocida como la Era Meiji. En este periodo, muchos señores feudales fueron despojados de sus tierras y sus samurái se quedaron sin amo para terminar como forajidos conocidos como Ronin. Way of the Samurai cuenta la historia de Kenji, un Ronin que se involucra sin querer en un conflicto de poder de tres facciones que quieren controlar un pueblo, el cual sirve como un punto táctico de dominio.

Los jugadores pueden combatir con hasta 40 tipos de espadas que pueden tomar de sus oponentes. También se puede tomar la opción de no combatir. Todas las acciones que realice Kenji tendrán ramificaciones en el desarrollo de la trama que puede concluir de seis maneras diferentes.

Way of the Samurai tuvo un éxito moderado en Japón y generó tres secuelas, una de estas para PlayStation 3.