Apenas estamos saliendo de la colaboración con Jujutsu Kaisen y ya nos enteramos que este juego móvil de batalla campal pronto tendrá otro ‘crossover’ con otra serie de manga y anime. Garena ya anunció oficialmente que Free Fire tendrá una colaboración con Gintama.

Esto fue anunciado mediante un corto video publicado en el canal oficial del juego para Latinoamérica en YouTube. Allí también se confirmo que podremos esperar este nuevo contenido en el mes de abril de 2026, pero no dieron la fecha exacta.

Por si no lo conocen, Gintama es un manga de 2003 y adaptado al anime en 2006 que se desarrolla en una versión alternativa del periodo Edo de Japón que es invadido por extraterrestres llamados Amanta y que terminan controlando al gobierno del país. El protagonista es un samurái llamado Gintoki Sakata que vende sus servicios al mejor postor y se enfrenta constantemente a los invasores, aunque también es amigo de muchos de ellos. Es considerado uno de los manga mejor vendidos de todos los tiempos.

Al momento de hacer esta nota no conocemos más detalles sobre la colaboración entre Free Fire y Gintama aparte de su llegada en abril de 2026. Suponemos que personajes como Sadaharu y Elizabeth harán acto de presencia de alguna forma por su aparición en el tráiler y seguramente habrán skins de personajes como Gintoki y Kagura. Revelaremos más detalles en las próximas semanas.