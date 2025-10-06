Los ‘crossovers’ siguen siendo uno de los principales atractivos de muchos juegos como servicio hoy en día. Atraen mucho la atención de los jugadores, la prensa y los anima a gastar tiempo y dinero para conseguir objetos cosméticos basados en otras series y personajes favoritos. Fortnite ha hecho de esto un arte, pero sus competidores no se quedan atrás. Parece que a Free Fire le resultaron bien los ‘crossovers’ con series de anime como Naruto Shippuden y Blue Lock, pues nos enteramos que pronto tendrá una colaboración con la siempre popular franquicia Digimon.

De acuerdo a una publicación en redes sociales, Free Fire tendrá una colaboración con Digimon —específicamente con Digimon Adventure, que es el ‘reboot’ que recibió la serie anime en 2020— en el mes de noviembre de 2025.

¡Sobrevivientes, el Mundo Digital los llama!

Únanse al campo de batalla como Niños Elegidos y consigan el Booyah junto a su fiel compañero Digimon.

La gran aventura comienza en noviembre de 2025 en Free Fire × DIGIMON ADVENTURE.#FFxDigimonAdventure #DigimonAdventure pic.twitter.com/MY8U2Tk6Yt — Garena Free Fire LATAM (@freefirelatino) October 6, 2025

La publicación no da muchos detalles sobre las skins y el contenido que tendrá, pero sugiere que «nos vamos a unir al campo de batalla como niños elegidos» y «conseguiremos el ‘booyah’ (victoria) junto a nuestro fuel compañero Digimon». Eso nos hace pensar que tendremos atuendos inspirados en personajes como Tai, Matt, Sora y que tendremos acompañantes Digimon en la forma de Agumon, Gabumon y otros.

En las próximas semanas tendremos más información sobre este crossover y publicaremos imágenes de todos los objetos cosméticos gratis y de pago que podremos conseguir como parte del evento.