Free Fire y Shingeki no Kyojin unirán fuerzas en un nuevo evento

A lo largo de enero, los jugadores de Free Fire pudieron disfrutar de una sorpresiva colaboración con One-Punch Man. Durante este evento, pudieron conseguir toda clase de recompensas estéticas basadas en Saitama y demás personajes de la serie de ONE y Yusuke Murata. Si bien esta colaboración ya llegó a su fin, otro exitoso ‘manganime’ pronto unirá fuerzas con Free Fire: Shingeki no Kyojin, también conocido como Attack on Titan.

Harold Teo, productor de Free Fire, compartió las siguientes palabras con respecto al anuncio:

“Los jugadores de Free Fire pronto podrán pelear al estilo de uno de los ‘anime’ de fantasía oscura moderna más cautivadores del mundo: Attack on Titan. La serie ha capturado la imaginación de muchos en todo el mundo con sus narrativas únicas e inmersas. Estamos emocionados de traer esto al mundo de Free Fire”. Harold Teo, productor de Free Fire

¿Qué traerá el evento de Shingeki no Kyojin a Free Fire?

Garena ha dado a conocer que evento de Attack on Titan traerá varias recompensas cosméticas a Free Fire. Estas incluirán los colores de la Legión de Reconocimiento, aspectos inspirados en los Titanes —aquí pueden saber más de sus habilidades— y apariencias para armas.

¿Cuándo comenzará la colaboración?

Aunque todavía se desconoce la fecha precisa, Garena ha informado que la colaboración entre Free Fire y Shingeki no Kyojin comenzará en marzo. ¡Pronto habrá más información!

Free Fire está disponible en dispositivos móviles Android y iOS.

Fuente: comunicado de prensa de Garena