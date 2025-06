Fulcrum Defender / Dig! Dig! Dino! – Playdate Temporada 2

Como parte de la temporada 2 de Playdate, el desarrollador Subset Games presenta un juego diferente a Into the Breach o FTL: Faster Than Light. En el caso de Fulcrum Defender para Playdate, si bien no está mal y su mecánica arcade con la manivela brinda una constante rejugabilidad, en lo personal me hubiese gustado mucho una «mini versión alterna» de Into the Breach. Pero entiendo perfectamente cuando un equipo quiere experimentar con otro tipo de juego, en especial en una consola portátil tan única como la amarilla de Panic.

En Fulcrum Defender utilizamos todo el tiempo la manivela para girar nuestra puntería y eje, que vendría siendo la torreta de defensa. El juego es parte del género ‘tower defense’ pero todo «gira en torno» a dicho eje, aunque suene algo redundante. Con el avance de los minutos repeliendo ataques enemigos, podemos elegir entre dos mejoras o beneficios, incluso arsenal auxiliar equipable en las flechas izquierda o derecha del pad. Con la superior podemos disparar pero las municiones, aunque ilimitadas, tienen un tiempo de enfriamiento que simboliza la recarga y evita el abuso.

Pasados los 10 minutos una pantalla de «ganaste» se cruzará en nuestra partida, pero el juego puede continuar hasta que la barra de energía desaparezca por los golpes enemigos. Como es de suponerse, multiplicar el puntaje y obtener el mejor posible en tres niveles de dificultad es el autoreto principal. No hay una tabla de clasificación global en línea, pero la misión alterna es desbloquear todas las habilidades (mejoras o arsenal) de una lista total, que solo es posible rejugando una y otra vez. Propio de los juegos tipo arcade, Fulcrum Defender da para partidas casuales que no requieren mucho tiempo, a menos que quieras establecer un récord.

Tal vez no es un juego para pasar horas y solo recomendable con sesiones intermitentes. Es una propuesta diferente de Subset Games, pero sabemos que este estudio nos puede brindar otra pequeña maravilla de estrategia en Playdate si así lo desea. Quizás en una próxima oportunidad y no necesariamente que requiera el uso completo de la manivela en la jugabilidad. No es que sea un contra, al fin y al cabo es para usarla, pero en la variedad de mecánicas está el placer de Playdate.

Dig! Dig! Dino!

Cómo olvidar aquellos tiempos de paleontología en Pokémon Pearl / Diamond / Platinum –o sus ‘remakes’– donde durábamos horas en el Subsuelo, excavando tesoros en la pantalla táctil de Nintendo DS y conectando con otros jugadores. Es inevitable pensar en esto al jugar el cautivante Dig! Dig! Dino! de Dom2D & Fáyer (Arco). En este relajante juego de excavación nos embarcamos en el ciclo de excavar con una pala la superficie del suelo, taladrar las rocas, escanear los tesoros, recolectar basura para vender o monedas cercanas y, si tenemos suerte, encontrar huesos de dinosaurios o artefactos antiguos.

Solo hay tres sitios de excavación pero por un buen rato únicamente podemos acceder al primero, por lo menos hasta armar cuatro esqueletos de dinosaurios. Sin embargo, estos no son dinosaurios «normales y corrientes», sino unas especies originales con su propio ‘lore’ y… no digo más para no dañar la sorpresa. Nuestro equipo de antropomórficos paleontólogos nos ayuda a analizar los 12 artefactos descubiertos y 12 especies únicas de dinos. También podemos mejorar las herramientas con el dinero fuertemente ganado, al vender la basura u obtener monedas enterradas. Así como la energía, que es la cantidad de acciones que tenemos por sesión de excavación.

Una vez terminada una sesión y de volver al campamento para cualquiera de las acciones mencionadas, la falta de dinero y búsqueda de tesoros nos obliga a volver a los sitios de excavación. Así es como el ciclo se puede extender indefinidamente hasta ver el final del juego, si tenemos unas cuantas horas libres. Pero no hay afán en ello, pues como la misma descripción del juego lo recomienda, Dig! Dig! Dino! se presta para jugar mientras vemos televisión o hacemos otra actividad que no requiera la atención completa. Esto porque el juego tampoco exige reflejos rápidos ni penaliza con tiempo por la falta de disposición.

Los personajes animales son simpáticos y la sencilla jugabilidad es interesante, incluso si principalmente es con el pad y los botones. Este es uno de los buenos exponentes de Playdate y el mismo juego dificulta soltarlo, dado lo bien diseñado que está en su ciclo jugable. Hasta el momento es de lo más destacado en la segunda temporada de Playdate, aún si algunos jugadores sienten que tiene una corta duración. Puntos extra si consigues los fondos necesarios para el adorable cachorro.