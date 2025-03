FUT cumple 16 años y EA Sports FC 25 lo celebra con un equipo especial

En 2009, Electronic Arts introdujo en su juego FIFA 09 un sistema nuevo que cambió para siempre la forma de jugar sus títulos de fútbol para bien y para mal. El controversial pero popular modo FIFA Ultimate Team —ahora conocido como Football Ultimate Team o simplemente FUT— está cumpliendo 16 años y lo está celebrando con un equipo especial de cumpleaños en EA Sports FC 25 y varios eventos en Twitch.

Las principales novedades de este evento son los Movimientos de Habilidad de 5 Estrellas, las actualizaciones de 5 estrellas de Pie Débil, una selección de ICONs favoritos de los fans de la sección ‘Fantasy’ de años anteriores, y el debút de Héroes de Cumpleaños de FUT.

Vamos a ver de quiénes se trata. Algunos de ellos solo estarán disponibles en paquetes, mientras que otros se podrán adquirir completando desafíos o como objetivos.

Serhou Guirassy

Marco Grüll

Chloe Kelly

Selma Bacha

Lena Oberdorf

Antoine Griezmann

Isco

Jude Bellingham

Adrien Rabiot

Wilfried Singo

Rúben Neves

Moussa Diaby

Jhon Durán

Trent Alexander-Arnold

Erling Haaland

Rúben Dias

Nicolas Jackson

Alejandro Garnacho

Nicolas Raskin

Jota

Pepe Reina

Stanislav Lobotka

Rafael Leão

Marcus Thuram

Aitana Bonmatí

Salma Paralluelo

Sophia WIlson

Emily Sams

Kai Havertz

La celebración del cumpleaños 16 de FUT en EA Sports FC 25 continuará con varias transmisiones especiales en el canal oficial de Twitch de estos juegos y que tendrá invitados especiales como el jugador Diogo Jota del Liverpool, sorteos de objetos de 5 estrellas y más.

Pero no podemos terminar esta nota sin dar una mirada al lado más feo de este sistema de juego. A pesar de su popularidad, el modo FUT ha sido fuertemente criticado y considerado «un sistema de monetización predatoria» por muchos analistas. Son comunes las quejas de los jugadores que han llegado a gastar cientos de miles de pesos, si no millones, tratando infructuosamente de conseguir los jugadores que desean y no podemos olvidar las noticias de personas que solicitan reembolsos tras descubrir que sus hijos se gastaron todos los ahorros de su vida tratando de conseguir a Messi.