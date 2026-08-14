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Future Knight es un nuevo juego indie español que recuerda a los viejos ‘Game & Watch’ de Nintendo

Para los nostálgicos más veteranos.

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Sabemos que buena parte de los juegos indies están basados en la nostalgia. Son el medio perfecto para revivir viejos estilos visuales y de jugabilidad de pasadas generaciones y por eso vemos tantos títulos con arte en pixeles o low-poly. Pero extrañamente no habíamos visto muchos juegos que traten de recrear la experiencia de esos viejos juegos portátiles con pantalla LCD que eran tan populares en los años 80. Aquí tienen uno de ellos.

Future Knight es un nuevo juego de acción y plataformas en 2D del equipo español Aeternum Game Studios —responsables del clásico Aeterna Noctis— con la colaboración del estudio japonés Studio Koba que con sus gráficos monócromos con transparencias y fondos estáticos imita bastante bien los juegos ‘Game & Watch’ de Nintendo y Tiger Electronics. Pueden ver su tráiler a continuación.

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La historia del juego nos pone en control de un robot con el cuerpo de un actor de telenovelas y su… «piloto» capaz de eyectarse de su cuerpo para derrotar a la Líder de un esquema piramidal que ha borrado la memoria de la humanidad y comenzado la cuenta atrás para el apocalipsis.

Sí, es una historia ridícula y extraña.

Future Knight ya está disponible en PC mediante Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. Sus creadores, concientes de los problemas de «descubrimiento» que tienen los juegos indie hoy en día, han comenzado una campaña para dar a conocer su obra. Esperamos que les vaya muy bien.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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