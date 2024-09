Gal Guardians: Servants of the Dark es la secuela de Grim Guardians

No sentimos mucho amor por la serie de juegos Gal Gun, pero en 2023 conocimos su divertido spin-off Grim Guardians que abandonó sus controversiales mecánicas de ‘rail shooter’ a favor de la acción y las plataformas en 2-D. Ahora resulta que tendrá una secuela en la forma de Gal Guardians: Servants of the Dark que nos pondrá en control de los villanos del juego anterior.

Inti Creates y PQube anunciaron esta secuela con el tráiler que pueden ver a continuación.

Como pueden ver, ya no controlaremos a las cazadoras de demonios Shinobu y Maya Kamizono, sino a las hermanas y mucamas demonio Kirika y Masha. Su objetivo es recorrer el arruinado castillo de Maxim para descubrir una forma de traerle de nuevo a la vida.

Igual que Maya y Shinobu, Kirika y Masha tendrán habilidades diferentes. Una se especializará en ataques a distancia con magia y un arma de fuego y la otra en el daño cuerpo a cuerpo con un látigo muy castlevaniesco. Un solo jugador puede cambiar entre las dos en cualquier momento o dos jugadores se pueden encargar cada uno de una de ellas.

Grim Guardians era un juego de acción por niveles con algunos elementos de ‘metroidvania’, pero parece que Gal Guardians: Servants of the Dark será un metroidvania hecho y derecho con un solo mapa enorme.

Aunquen Inti Creates no anunció cuál será la fecha de lanzamiento de Gal Guardians: Servants of the Dark, sabemos que llegará a PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch y a PC mediante Steam.