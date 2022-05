Game Boy: top 10 de los mejores juegos

Game Boy fue el sistema revolucionario del mercado portable lanzado en 1989. Ni siquiera fue la primera consola portátil de la historia ni la primera con cartuchos intercambiables, honor de Microvision. Su pantalla monocromática en una escala de cuatro tonalidades de grises, estaba un poco quedada incluso para su época.

Otras compañías no tardaron en lanzar productos para contrarrestar a la portátil de Nintendo y hermana menor de NES. Atari Lynx y Game Gear de Sega ofrecían color e iluminación y devoraban hasta seis baterías AA por unas cuantas horas. En el caso de Game Boy, eso jugó a su favor. La consola resultaba menos ostentosa –a pesar de su tamaño– que las otras y pedía cuatro baterías AA a cambio de decenas de horas de juego

La ausencia de color y retroiluminación en la pantalla no afectaron la extensa popularidad de Game Boy y se convirtió en un clásico que vivió a su gusto durante 14 años, hasta su descontinuación en 2003. Solo siete años después de lanzado recibió una versión ligera cortesía de Game Boy Pocket. Después una versión con luz azul solo en Japón y finalmente un sucesor retrocompatible en la forma de Game Boy Color.

Los mejores juegos de Game Boy

En este top de los mejores juegos de Game Boy nos enfocaremos en los juegos originales del sistema, los de cartucho gris –o amarillo, azul y rojo–. En la era de Game Boy Color hubo cartuchos negros –dorados y plateados– compatibles con ambas consolas. Pero esos títulos corresponden propiamente a Game Boy Color, tanto como los exclusivos cartuchos transparentes.

Varios juegos de Game Boy obtenían beneficios gráficos y sonoros al ser utilizados en el cartucho/adaptador Super Game Boy para SNES. La mayoría aprovechaban paletas de colores predefinidas y personalizables, así como bordes especiales que solo se podían apreciar a través del televisor. El sucesor Game Boy Player para GameCube descartó estas bondades a favor de su compatibilidad con toda la familia Game Boy.

A continuación, los mejores juegos de Game Boy sin un orden particular, aunque cercano a sus fechas de lanzamiento.

Tetris

Es imposible comenzar el listado sin el juego estrella de Game Boy para chicos, grandes y adultos mayores. Puede que gran parte de su éxito se deba a que venía incluido con la consola, mas el puzle de tetrominós creado por Alexey Pajitnov es excelencia en su máxima expresión. Sencillo, adictivo, cerebral, multijugador competitivo (con el respectivo cable y otra copia del juego) y un clásico de oro que a pesar de sus múltiples versiones, se mantiene vivo y en línea.

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

Si bien Game Boy contó con Super Mario Land como parte de su lanzamiento, la física en aquel es difícilmente recomendable. Caso diferente al de esta secuela, con ‘sprites’ que se acercaban a Super Mario World y escenarios creativos alejados de la tierra de Yoshi. Muchas ideas y conceptos son únicas de este plataformas, pero su mayor aporte es el de introducir a uno de los mejores personajes de todo el Reino Champiñón. Por supuesto nos referimos a Wario.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Después de A Link to the Past en SNES, Nintendo era consciente que debía hacer algo diferente para Game Boy. Fue así como, inspirado en Kaeru no Tame ni Kane wa Naru (‘For the Frog the Bell Tolls’), desarrolló Link’s Awakening y hasta con personajes del otro juego. Un The Legend of Zelda que no tiene nada que ver con Zelda, ni Hyrule ni la Trifuerza. Así mismo, una aventura paradisiaca exquisita y contenida, mejorada después a color (DX) y hecha ‘remake’.

Kirby’s Dream Land 2

El primer juego de Kirby en Game Boy ayudó en medio de su simplicidad a dar a conocer al personaje. Después de su aventura en NES, esta secuela portátil heredó la capacidad de obtener los poderes de los enemigos al devorarlos. Igualmente, expandió los mundos de juego y niveles, agregó animales ayudantes con sus propios ataques (según el poder) y en general lo hizo más agradable. Un juego beneficiado por Super Game Boy en borde y paletas de colores.

Mega Man V

La primera entrega para Game Boy completamente original del bombardero. Las anteriores habían sido «reediciones miniaturizadas» de los juegos de NES. De ahí que fue una sorpresa el resultado de Capcom al sacarse del bolsillo uno de los mejores exponentes de Mega Man. Diez nuevas armas especiales y una quincena de jefes hacen de este uno de los cartuchos de Game Boy más concisos y altamente coleccionables. Alcanza precios elevados en el mercado.

Donkey Kong (GB, ’94)

Comienza como una adaptación del juego original para arcade y NES. Al rato descubrimos que aquello solo es un prólogo del verdadero juego, uno que funciona a modo de secuela y supera con creces a su predecesor. Diferentes y variados puzles de plataformas en los cuales aprovechar las habilidades de Mario para rescatar a la princesa. Un título especialmente diseñado con las mejoras de Super Game Boy en mente, con colores y sonidos por lucir.

Mole Mania

Es injusto para el señor topo protagonista, esposa e hijos, que este juego del propio Shigeru Miyamoto no sea tan reconocido como otras de sus obras. Sus habilidades nos permiten excavar para resolver los puzles transitorios de la superficie. A su vez obstáculos puestos por un granjero secuestrador de niños topo. Música adictiva y una jugabilidad no menos fácil de dejar hasta completar los niveles al 100%. Un grande infravalorado de la Gran N de Kioto.

Donkey Kong Land

Rare creó toda una nueva y cautivante imagen para Donkey Kong que solo los jugadores de SNES podían disfrutar. Entonces les fue encargada una versión para el monocromático Game Boy. Una petición tan loca como las bananas. Sin la menor posibilidad de lograr imágenes prerenderizadas, Rare hizo su magia y consiguió un juego con el alma y estilo (más no los colores) de Donkey Kong Country. La brujería con este último se reservó para Game Boy Color.

Pokémon Red / Blue / Yellow

El RPG de Game Freak que rompió todos los récords, más no las ventas de Tetris. Su mecánica de coleccionismo y enlace de consolas para intercambiar monstruos, levantó una fiebre que hasta el día de hoy no cesa. Esta terna es la piedra angular del fenómeno Pokémon, junto con la serie animada también promocionada en la ‘edición especial Pîkachu’. La posibilidad de conectarse con Nintendo 64 para pelear con las criaturas en 3D, su enorme cereza del pastel.

Wario Land II

Tras su primera aventura individual en Super Mario Land 3, Wario volvió más robusto que nunca en una secuela relanzada a todo color al tiempo que Game Boy Color. Pero antes tuvo su versión en grises y por eso hace parte de esta lista. Cambia por completo los tradicionales plataformas de Nintendo, por un personaje inquebrantable al que solo le interesa el dinero y los tesoros. Aunado a transformaciones que hacen único y diferente al némesis humano de Mario.

Sabemos que existen muchos otros juegos de Game Boy que no incluimos. ¿Cuáles son tus juegos favoritos de la portátil de Nintendo sin color con cartuchos intercambiables?

Otras listas de Nintendo

Nintendo 3DS: top 10 de los mejores juegos

20 mejores juegos de Game Boy Advance en su aniversario 20