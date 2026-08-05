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Game Freak promete hacer mejoras a Beast of Reincarnation tras conocer las críticas de los jugadores

Reencarnando en un mejor juego.

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El estudio japonés Game Freak finalmente lanzó su juego más ambicioso por fuera de la franquicia Pokémon, Beast of Reincarnation, pero el recibimiento no ha sido estelar. Aunque la gran mayoría de reseñas no han sido necesariamente negativas —de acuerdo a OpenCritic tiene un promedio de calificaciones de 7.6/10, lo cual es positivo— si se han críticado fuertemente algunos de sus elementos, especialmente en temas de optimización, accesibilidad y ritmo de la narrativa.

Poco menos de 24 horas después de su lanzamiento, Game Freak ya estaba respondiendo a estas críticas. Mediante una publicación en redes sociales, el estudio agradeció a los jugadores por dar una oportunidad a su juego y anunciaron que dentro de la próxima semana lanzarán una actualización que debería solucionar muchos de sus problemas.

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Según lo dicho, estos serán los cambios que tendrá este parche:

  • Ajustes a la cámara
  • Aumento del tamaño de los textos
  • Mejoras en el ritmo de la historia
  • La opción predeterminada de calidad gráfica será ‘Rendimiento’ y no ‘Cinematográfica’
  • Otras correncciones de errores

De todos estos cambios, el que más nos cauda curiosidad es el de «mejoras en el ritmo de la historia». Como dijimos, una de las principales críticas contra Beast of Reincarnation es que la historia se desarrolla muy lentamente y de repente tenemos un montón de diálogos en la parte final del juego que explican todo de golpe. Eso no se puede arreglar fácilmente, pero lo que sí se puede hacer sería eliminar las extrañas pausas que hay en todas las escenas de diálogo del juego y que lo vuelven extremadamente lento.

Beast of Reincarnation no es un mal juego, pero definitivamente no es una joya. Aún así esperamos que estas mejoras lo hagan una mejor experiencia y encuentre el público que lo ame.

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Beast of Reincarnation está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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