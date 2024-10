Game Freak reconoce filtración masiva de documentos internos de Pokémon

Game Freak, desarrollador de los juegos principales de Pokémon, emitió un comunicado sobre la filtración masiva o ‘hackeo’ sufrida por la compañía el pasado mes de agosto y publicada el sábado 12 de octubre. Planes, diseños de criaturas beta y más para la tercera, cuarta y quinta generación han aparecido publicados en redes sociales. Incluso detalles sobre la próxima generación, películas y proyectos cinematográficos se han liberado en horas recientes.

Game Freak ha dado un paso al frente y ha reconocido la filtración con un comunicado oficial. La empresa dice que el mes de agosto, un tercero obtuvo acceso no autorizado a un servidor. Desafortunadamente, los datos personales de los empleados son parte de la filtración. Game Freak dice que los nombres y las direcciones de correo electrónico estaban en ese servidor.

A continuación, la declaración completa de Game Freak:

Aviso y disculpa por la filtración de información personal tras un acceso no autorizado

Game Freak Inc. (sede: Chiyoda-ku, Tokio; director ejecutivo: Satoshi Tajiri; en adelante, «nuestra empresa») ha descubierto que se filtró información personal de empleados y otras personas en relación con un acceso no autorizado a nuestro servidor por parte de un tercero en agosto de 2024. Nos disculpamos sinceramente por las molestias y la preocupación ocasionadas a todos los involucrados.

Información personal filtrada

Datos personales sobre nuestros empleados, etc.

Elementos: nombre, dirección de correo electrónico de la empresa

Número de elementos: 2606,

*Nuestros empleados y trabajadores contratados (incluidos exempleados) Respuestas a las personas cuya información personal se ha filtrado

Nos estamos comunicando individualmente con los empleados afectados. Para aquellos que no puedan ser contactados individualmente debido a la renuncia u otras razones, se los notificaremos a través de este anuncio y estableceremos un punto de contacto para responder a las consultas sobre este asunto. Medidas para evitar que esto vuelva a ocurrir

Ya hemos reconstruido e inspeccionado el servidor y nos esforzaremos por evitar que esto vuelva a ocurrir reforzando aún más nuestras medidas de seguridad. Consultas sobre este asunto

Si se ve afectado por este asunto, comuníquese con la siguiente oficina para realizar consultas:

[Formulario de consulta]

La filtración masiva de Game Freak y Pokémon en 2024

Si bien no es la primera vez que se conoce información confidencial sobre el proceso de desarrollo de la compañía, en esta ocasión la cantidad supera a la vez anterior. En aquel entonces se conoció el prototipo de Pokémon Gold / Silver y los primeros diseños de criaturas y mapas de la segunda generación.

Las siguientes son algunas de las imágenes entre el material filtrado, las cuales compartimos únicamente con la intención de informar, mas no condonar dicha actividad.

El editor utilizado para los juegos de Pokémon de tercera generación en Game Boy Advance.

Algunos ‘sprites’ iniciales o beta de Pokémon diseñados para Ruby / Sapphire.

Diseños de ‘sprites’ beta para Pokémon Diamond / Pearl.

‘Sprites’ beta para Pokémon Black / White.

Editor utilizado para Pokémon Platinum en Nintendo DS.

Fuente: Game Freak