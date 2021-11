Durante E3 2021, Nintendo anunció el nuevo Game & Watch: The Legend of Zelda. Del mismo modo que con Super Mario Bros., esta es la forma de celebrar los 35 años de la franquicia con una consola portátil dedicada. Cuatro juegos clásicos incorporados hacen parte de esta colección portable de aniversario.

En cada uno de los tres juegos principales, The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link y The Legend of Zelda: Link’s Awakening, los usuarios podrán encontrar una versión original japonesa y otra localizada en inglés.

Más allá del idioma, esto afecta aspectos como la música o BGM y algunos ‘sprites’ al interior de los juegos. La cuenta oficial de The Legend of Zelda en Twitter compartió un par de muestras en los dos primeros títulos para NES.

Es importante aclarar que la versión de Game Boy incluida de Links’ Awakening es la original monocromática y no la Deluxe de Game Boy Color. Vermin, el juego de Game & Watch para esta edición, no cambia su jugabilidad y solo reemplaza al protagonista con Link.

Un reloj interactivo basado en el primer juego y un temporizador temático del segundo, ambos con Link jugable, hacen parte de esta nueva versión. Game & Watch: The Legend of Zelda tiene un costo de $50 USD y estará disponible el 12 de noviembre.

Fuente: Zelda