Game & Watch: The Legend of Zelda – El reloj jugable, modo contrarreloj y otros secretos

Super Mario Bros. ya gozó de una versión especial de Game & Watch para celebrar su aniversario 35. Acá puedes encontrar nuestro análisis. Tres juegos y una canción con Mario y Luigi homenajeando su primera aventura para NES. Así como un reloj con 35 animaciones del juego que cambiaban según la hora del día. A un año de dicho lanzamiento, Game & Watch: The Legend of Zelda toma la antorcha en una versión no menos interesante y con mayores novedades.

Además de los dos juegos de Zelda para NES, uno de Game Boy y uno original de Game & Watch, la consola portátil tiene varios secretos jugables que describiremos. Normalmente la parte del reloj está separada de los juegos y en Super Mario Bros. es posible interactuar levemente con las animaciones presionando el botón A. Pero no al nivel de lo que ofrece Game & Watch: The Legend of Zelda.

El interior de la caja actúa como soporte.

12 horas para salvar a Hyrule

El reloj de esta nueva portátil usa temáticamente el primer The Legend of Zelda como plantilla principal. Según la hora del día cambia la parte del mapa de juego presentada. A partir de las 12:00 AM / PM, cada hora representa la aventura progresiva de Link desde su inicio hasta el enfrentamiento contra Ganon en un periodo de 12 horas.

Es posible controlar a Link y sus ataques con plena libertad en el modo reloj.

Al no tomar control de Link, la aventura seguirá automáticamente. De esta manera los jugadores son más activos que espectadores, a diferencia de lo que ocurría en el reloj de Game & Watch: Super Mario Bros..

Además de las diferente pantallas a lo largo del día, en horarios específicos ocurren eventos especiales. Por ejemplo, si todos los números del reloj son iguales, como 1:11, 2:22, 3:33, 4:44 y 5:55. Tu misión es descubrirlos todos.

Sonidos de The Legend of Zelda

Normalmente el modo reloj de Game & Watch tiene un tono que actúa de segundero cuando este se encuentra en pantalla. Al presionar el botón A por cinco segundos, se activa la música y sonidos originales que puedes escuchar en The Legend of Zelda de NES/Famicom.

Cronómetro jugable

La secuela Zelda II: The Adventure of Link toma presencia principal en este apartado, con los dígitos del temporizador formados por piezas de la Trifuerza. Igual que en el modo reloj, el cronómetro es controlable o se juega automáticamente si los botones están quietos. Es posible escoger tres escenarios entre bosque, desierto y palacio.

Aquí el reto es derrotar la mayor cantidad de enemigos antes que termine el tiempo. Cada escenario tiene su propio tipo de enemigos y guarda memoria de los mejores puntajes. Si dejas la pantalla de resultados quieta durante unos segundos, encontrarás una sorpresa.

Modo contrarreloj

El cronómetro también presenta un modo contrarreloj en el que debes derrotar 21 enemigos lo más rápido posible. Esta prueba de habilidad tiene lugar en un escenario especial diferente a los otros tres. Para iniciar esta modalidad, debes mantener presionado el botón A durante cinco segundos en la pantalla del cronómetro. El mejor puntaje queda registrado en la consola.

Un reloj de escritorio

Aunque Game & Watch: Super Mario Bros. se apaga solo después de unos minutos sin interacción (excepto si está conectado y cargando batería), es posible desactivar dicha función de reposo en el de The Legend of Zelda. De esta manera, la consola permanece encendida y es posible usarla como un reloj de escritorio o sobre mesa de noche. Incluso sin el cable conectado, ya que tiene una buena duración de batería.

Game & Watch: The Legend of Zelda estará disponible el 12 de noviembre por un precio de $50 USD.

Fuente: Zelda