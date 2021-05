GameCube, PlayStation 2 y Game Boy Advance, ya son «oficialmente» retro

Desde el año 2003, la cadena Fuji TV transmite en Japón el programa Game Center CX, presentado por Shinya Arino. Dicho programa está enfocado en videojuegos retro y retos en los que usualmente completan títulos de antaño, de no menos de 20 años desde su lanzamiento.

Indieszero desarrolló tres juegos basados en Game Center CX, dos para Nintendo DS y un tercero para 3DS. Solo el primero de ellos fue localizado y lanzado en América bajo el título Retro Game Challenge. Este incluye juegos retro originales (inspirados en reales) que el jugador debe superar para avanzar en una suerte de viaje en el tiempo.

Por medio de la cuenta de Game Center CX en Twitter, el programa japonés anunció que ahora podrán cubrir oficialmente juegos de PlayStation 2, GameCube y Game Boy Advance. Consolas que en 2021 cumplen 20 años, y eso, según el programa, las convierte en retro. No como si muchos de nosotros no pensáramos que ya lo eran, a pesar que no exista una regla de tiempo límite que diga cuántos se necesitan para ser retro.

La regla principal de Game Center CX es de solo presentar consolas con 20 o más años, con algunas excepciones en conmemoraciones especiales. Durante el último episodio, por ejemplo, Arino completó The Legend of Zelda para Famicom/NES. Se puede decir que es el precursor de los streamers que vemos en la actualidad en Twitch.

Previamente, Arino ha colaborado con Nintendo para celebrar algunos de sus juegos. En 2015, Super Mario Maker (Wii U) recibió un traje descargable de Arino y un nivel de evento hecho por él mismo. En 2016, Arino cumplió el reto de capturar los 151 Pokémon en Pokémon Red / Green para el lanzamiento de Pokémon Sun / Moon.