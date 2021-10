Faltando un par de días para que concluya octubre, Xbox finalmente ha revelado los juegos gratis que llegarán por medio de Games With Gold a lo largo de noviembre (2021). La mayoría de estos títulos dejarán satisfechos a los que prefieran jugar en compañía de amigos. Por supuesto, lo anterior no quiere decir que estas aventuras no puedan superarse en solitario.

Como de costumbre, todavía hay tiempo para descargar algunos títulos de octubre si poseen una suscripción vigente a Xbox Live Gold. Antes de que acabe el mes, los miembros del servicio pueden hacerse con Aaero y Resident Evil Code: Veronica X. Hasta el 15 de noviembre, pueden descargar Hover. Para saber más sobre estos juegos, sigan este enlace.

¿Qué juegos pueden descargar gratis en Xbox One durante noviembre (2021) vía Xbox Live Gold / Games With Gold?

A lo largo de noviembre (2021), los usuarios de Xbox One con una suscripción vigente a Xbox Live Gold podrán hacerse con estos juegos gratis: Moving Out y Kingdom Two Crowns.

Desarrollado por DevM Games y SMG Studio, Moving Out es un juego cooperativo al estilo de otro éxito de Team17: Overcooked. Sin embargo, se enfoca en una compañía de mudanzas y las exageradas físicas de objetos. Los jugadores deben coordinarse entre sí para meter todos los objetos en el camión de mudanzas sin romperlos y antes de que termine el tiempo.

La tercera entrega de franquicia Kingdom pone a los jugadores en los zapatos de un monarca que debe administrar su reino. Sin embargo, eso no quiere decir que deba quedarse sentado en el trono. Al contrario, tiene el deber de explorar el mundo medieval para acabar con los Greed.

¿Qué juegos pueden descargar gratis en Xbox 360 durante noviembre (2021) vía Xbox Live Gold / Games With Gold?

Los usuarios de Xbox 360 suscritos a Games With Gold podrán descargar Rocket Knight y Lego Batman 2 DC Super Heroes. Al ser retrocompatibles en Xbox One, los poseedores de la consola de octava generación podrán disfrutar de estos títulos:

Secuela directa de Sparkster: Rocket Knight Adventures 2 (1994), Rocket Knight supuso el retorno de la clásica franquicia de Konami después más de 15 años. Utilizando su mochila cohete, Sparkster debe hacer frente a un nuevo enemigo que amenaza al reino de Zephyrus. En lo que respecta a novedades en materia de jugabilidad, el protagonista puede reflejar proyectiles.

Lego Batman 2 DC Super Heroes marcó un punto de inflexión dentro de la saga de juegos de Traveller's Tales. No solo es el primero que tiene actuación de voz, sino el primero que permite que los jugadores exploren un mundo abierto. Como en anteriores entregas, pueden desbloquear y tomar control de decenas de personajes. Cada uno posee sus propias habilidad. Esto no se limita a la mitología del hombre murciélago, ya que incluye a otros héroes y villanos de DC.

¿Estos juegos gratis pueden jugarse en Xbox Series X/S?

Gracias al sistema de retrocompatibilidad de Xbox Series X/S, todos los juegos gratis de octubre (2021) pueden reproducirse en las plataformas de última generación de Microsoft.

¿Qué opinan de la selección de juegos gratis para Xbox que podrán conseguirse en noviembre (2021), cortesía de Games with Gold? ¡Déjenlo saber en los comentarios!

