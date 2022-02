Faltando poco para que termine febrero (2022), Xbox ha revelado los juegos gratis que los jugadores podrán descargar a través de Games With Gold en marzo. Como ha sido costumbre desde que comenzó 2022, serán títulos ‘indie’ y de corte obscuro. Sin embargo, habrá un poco de todo para los amantes de la supervivencia, los RPG de acción y los juegos de aventura.

Los que posean una suscripción vigente a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate aún pueden descargar los juegos de febrero (2022). Antes de que acabe el mes, pueden hacerse con Broken Sword 5: The Serpent’s Curse y Band of Bugs. Hasta el 15 de marzo de 2022, pueden descargar Aerial_Knight’s Never Yield. Para saber más sobre estos juegos, sigan este enlace.

¿Qué juegos pueden descargar gratis en Xbox One durante marzo (2022) vía Xbox Live Gold / Games With Gold?

A lo largo de marzo de 2022, los usuarios de Xbox One con una suscripción vigente a Xbox Live Gold podrán hacerse con dos juegos gratis: The Flame in the Flood y Street Power Soccer.

Creado por The Molasses Flood, The Flame in the Flood es un ‘roguelite’ con elementos de supervivencia. En control de una chica y su fiel perro, los jugadores deben viajar por un río mientras recolentan recursos y sobreviven a los peligros que alberga la naturaleza.

Desarrollado por SFL Interactive y Gamajun, Street Power Soccer permite que equipos de tres compitan en frenéticos partidos. A lo largo de seis modos, los jugadores pueden personalizar sus personajes con diferentes objetos estéticos y realizar trucos para acumular puntos

¿Qué juegos pueden descargar gratis en Xbox 360 durante marzo (2022) vía Xbox Live Gold / Games With Gold?

Los usuarios de Xbox 360 suscritos a Games With Gold podrán descargar Sacred 2 Fallen Angel y SpongeBob’s Truth or Square. Al ser retrocompatibles en Xbox One, los poseedores de esta consola podrán disfrutar de estos títulos. A continuación, hallarán descripciones.

Desarrollado por Ascaron, Sacred 2 Fallen Angel es un RPG de acción con multijugador local. Ambientado 2000 años antes de los eventos del primer Sacred, este título permite que los jugadores escojan entre dos campañas: Luz y Oscuridad. Dependiendo de su elección, las motivaciones de su personaje cambiarán. En lo que respecta a jugabilidad, pueden elegir entre 7 clases.

Tras perder la fórmula secreta de la Cangreburger, Bob Esponja debe utilizar una máquina creada por Plankton para adentrarse en sus memorias y encontrarla. A diferencia de otros juegos basados en el personaje, SpongeBob's Truth or Square tiene multijugador cooperativo.

¿Estos juegos gratis pueden jugarse en Xbox Series X/S?

Gracias al sistema de retrocompatibilidad de Xbox Series X/S, todos los juegos gratis de marzo (2022) pueden reproducirse en las plataformas de última generación de Microsoft.

¿Qué opinan de la selección de juegos gratis para Xbox que podrán conseguirse en marzo (2022), cortesía de Games with Gold? ¡Déjenlo saber en los comentarios!

Fuente: Xbox Wire