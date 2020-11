Se acerca el fin de año y Xbox nos tiene cuatro divertidos juegos que podremos descargar gratis si estamos suscritos a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate. A continuación vamos a conocer los juegos de Games with Gold de diciembre de 2020.

Para comenzar, entre diciembre 1 y 31 podremos descargar The Raven Remastered. Este juego de los creadores de Book of Unwritten Tales nos pondrá a cazar a un maestro ladrón conocido como The Raven en la Inglaterra de los años sesenta.

También podremos conseguir Bleed 2 en Games with Gold entre el 16 de diciembre y el 15 de enero. Este es un divertido y muy intenso juego de plataformas y disparos en el que Wryn, la más grandiosa heroína de todos los tiempos, debe salvar el mundo de una invasión. Prepárense para ver la pantalla completamente llena de balas.

Los dos anteriores juegos de pueden disfrutar directamente en Xbox One y Xbox Series X|S. Los dos siguientes funcionarán mediante retrocompatibilidad.

En Saints Row: Gat out of Hell, disponible entre el 1 y el 15 de diciembre, podemos jugar con Johnny Gat y Kinzie Kensington, que bajan al mismo infierno para salvar el alma del ‘Jefe’. Es un ‘spin-off’ de Saints Row IV.

Por último tenemos a Stacking, que podremos descargar desde diciembre 16 hasta el 31 del mismo mes. En este juego de Double Fine controlamos a una pequeña muñeca rusa que puede ‘meterse’ dentro de otras para resolver inteligentes acertijos en escenarios tridimensionales.

¡Esperamos que disfruten mucho estos juegos!

Fuente: Xbox