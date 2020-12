El comienzo de un nuevo año supone la llegada de nuevos juegos. Sin embargo, servicios como Games with Gold permiten que los usuarios de Xbox prueben juegos pasados o desconocidos. La selección de juegos gratis de Games with Gold para enero (2021) no es la excepción.

Como siempre, los que tengan una suscripción activa de Games with Gold no deben olvidar que todavía hay tiempo para descargar los títulos de diciembre. Mientras que The Raven Remastered y Stacking estarán disponibles hasta el 31 de diciembre, Bleed 2 podrá descargarse hasta el 15 de enero. Para saber más, recomendamos seguir este enlace.

¿Qué juegos pueden descargarse gratis en Xbox One?

A lo largo de enero de 2021, los usuarios de Xbox One podrán descargar y jugar Little Nightmares, Dead Rising, The King of Fighters XIII y Breakdown:

Desarrollado por Tarsier Studios, Little Nightmares es un juego de plataformas con una ambientación macabra. En los zapatos de la joven Six, los jugadores tiene que hacer frente a los horrores de Las Fauces y escapar con vida. Para saber más, lean nuestra reseña.

Responsable de dar un giro a los juegos de zombis, Dead Rising es un juego de acción y aventura en el que los jugadores toman control del fotógrafo Frank West. Con un tiempo limitado, los jugadores deben sobrevivir y cumplir múltiples objetivos. Por fortuna, pueden utilizar todo lo que les rodea para defenderse de las hordas de muertos vivientes.

La última entrega 2D de la celebrada franquicia de SNK. Ambientado después de los eventos de KoF XI, The King of Fighters XIII goza de un elenco de 33 luchadores. Si bien retira varias mecánicas de su predecesor, Kof XIII hace gala de algunas completamente nuevas. Entre estas destaca el Modo EX y el Modo Hyper Drive, que amplían las posibilidades para hacer combos.

Desarrollado y distribuido por Namco, Breakdown es un juego de disparos y combate en primera persona. La historia sigue a Derrick Cole, un amnésico que despierta en un misterioso laboratorio subterráneo. Para hallar la verdad sobre su pasado, el protagonista tendrá que abrirse paso a través de decenas de enemigos con sus nuevos poderes.

¿Qué juegos pueden descargarse gratis en Xbox 360?

De los juegos mencionados, los usuarios de Xbox 360 podrán disfrutar de Dead Rising y The King of Fighters XIII. Los demás son exclusivos de Xbox One y Xbox Series X/S.

¿Estos juegos gratis pueden jugarse en Xbox Series X/S?

Gracias al sistema de retrocompatibilidad de Xbox Series X/S, todos los juegos gratis de enero (2021) pueden reproducirse en las plataformas de última generación de Microsoft.

¿Qué opinan de la selección de juegos gratis de Games with Gold que podrán conseguirse en enero (2021)? ¡Déjenlo saber en los comentarios!

Fuente: canal oficial de Xbox en YouTube