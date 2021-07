¡Un nuevo mes está a la vuelta de la esquina! Por supuesto, los que tengan una suscripción vigente al servicio Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate saben que la llegada de agosto (2021) significa una nueva selección de juegos gratis vía Games With Gold. En esta ocasión, los que disfruten de los beneficios de Games With Gold podrán descargar cuatro formidables títulos.

No olviden que todavía tienen tiempo para descargar algunos títulos de julio si poseen una suscripción vigente de Xbox Live Gold. Antes de que acabe el mes, los miembros del servicio pueden hacerse con Planet Alpha y Midway Arcade Origins. Hasta el 15 de agosto, pueden descargar Rock of Ages III: Make & Break. Para saber más, sigan este enlace.

¿Qué juegos pueden descargar gratis en Xbox One durante agosto (2021) vía Xbox Live Gold / Games With Gold?

A lo largo de julio (2021), los usuarios de Xbox One suscritos a Xbox Live Gold podrán hacerse con los siguientes juegos gratis: Darksiders III y Yooka-Laylee:

La tercera entrega de Darksiders pone a los jugadores en los zapatos de Furia. La historia se desarrolla paralelamente a los eventos de las anteriores dos entregas. En su cruzada, la Jinete del Apocalipsis debe buscar y eliminar a los Siete Pecados Capitales. Mientras explora un mundo en ruinas y hace frente a demonios a través de un sistema de combate más reminiscente a Dark Souls, la protagonista descubre un complot que la hará cuestionar todo en lo que cree.

Heredero espiritual de Banjo-Kazooie, Yooka-Laylee gira alrededor del camaleón Yooka y la murciélago Laylee en su cruzada para recuperar un libro mágico de la malvada corporación dirigida por Capital B. Al igual que en los clásicos de Rare, los jugadores pueden explorar libremente escenarios abiertos en busca de coleccionables y objetos clave para avanzar en la historia. Para saber más sobre este juego, recomendamos leer nuestra reseña.

¿Qué juegos pueden descargar gratis en Xbox 360 durante agosto (2021)?

Los poseedores de Xbox 360 con una suscripción vigente de Games With Gold podrán descargar gratis Lost Planet 3 y Garou: Mark of the Wolves. Ya que estos títulos son retrocompatibles en Xbox One, los usuarios de esta consola también podrán disfrutarlos:

Lanzado en 2013, Lost Planet 3 es la última entrega de la franquicia de Capcom. Ambientada varios años antes de los eventos del primer juego, la historia sigue a Jim Peyton mientras descubre los secretos de E.D.N. III. Como anteriores entregas, los jugadores deben lidiar con las bajas temperaturas y las formas de vida hostiles del planeta usando toda clase de armas.

Desarrollado por SNK, Garou: Mark of the Wolves es un juego de peleas y la última entrega de la saga Fatal Fury. Aunque similar a otros juegos de la compañía, este título introduce el sistema T.O.P. —el permite que los personajes entren en un modo potenciado y consigan nuevos movimientos cuando su barra de vida llega a cierto punto— y la defensa justa.

¿Estos juegos gratis pueden jugarse en Xbox Series X/S?

Gracias al sistema de retrocompatibilidad de Xbox Series X/S, todos los juegos gratis de agosto (2021) pueden reproducirse en las plataformas de última generación de Microsoft.

¿Qué opinan de la selección de juegos gratis para Xbox que podrán conseguirse en agosto (2021), cortesía de Games with Gold? ¡Déjenlo saber en los comentarios!

Fuente: Xbox Wire