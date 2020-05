Durante los últimos cinco meses, Games With Gold ha ofrecido a sus miembros una variada selección de títulos. Ahora que nos aproximamos a la mitad de 2020, Microsoft ha revelado los juegos que los suscritos al servicio podrán descargar gratuitamente a lo largo de junio.

Cabe recordar a los que tengan una membresía que algunos juegos de mayo todavía pueden descargarse sin costo alguno. Mientras que V-Rally 4 y Overlord II estarán gratis hasta el 31 de mayo, Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr podrá conseguirse hasta el 15 de junio. Para saber más sobre estos videojuegos, recomendamos seguir este enlace.

Los usuarios de Xbox One podrán descargar Shantae and the Pirate’s Curse y Coffee Talk:

En marzo, los miembros de Games With Gold disfrutaron de Shantae: Half-Genie Hero . Ahora podrán disfrutar de la entrega inmediatamente anterior: Shantae and the Pirate’s Curse . Tras haber perdido sus poderes en Risky’s Revenge, la protagonista tendrá que depender de herramientas piratas mientras recorre niveles al mejor estilo ‘metroidvania’.

Desarrollado por Toge Productions, Coffee Talk es una novela visual en la que los jugadores toman control de un barista. Día a día, deberá interactuar con diferentes clientes y ayudarlos.

Los usuarios de Xbox 360 podrán disfrutar de Destroy All Humans! y Sine Mora. También podrán ser descargados en la última consola de Microsoft gracias a la retrocompatibilidad:

Creado por la ahora difunta Pandemic Studios, Destroy All Humans! es un juego de aventura de mundo abierto en el que los jugadores se meten en la piel del alienígena Crypto en su misión para robar cerebros humanos y salvar a su raza. Para ello, el protagonista tendrá acceso a una variedad de armas y un platillo volador para desplazarse por los Estados Unidos.

Desarrollado por Digital Reality y Grasshopper Manufacture, Sine Mora es un 'shoot 'em up' en el que los jugadores toman control de un aeroplano. A diferencia de otros títulos del género, los jugadores no cuentan con una barra de vida. En cambio, tienen un tiempo límite para superar el nivel. Cada vez que reciban daño, el reloj se «drenará» más rápido.

¿Qué opinan de los juegos de Games With Gold? ¡Déjenlo saber en los comentarios!

Fuente: Xbox Wire