Faltan pocos días para que concluya febrero, un mes que no destacó bastante por su número de lanzamientos importantes. Aun así, los suscritos a Xbox Live Gold y Xbox Game Pass han tenido bastante para jugar en este mes que está a punto de terminar. Por supuesto, marzo tampoco supondrá una escasez de títulos para los fanáticos de Xbox. Al fin y al cabo, el listado de juegos de Games With Gold para el próximo mes traerá algunos títulos infaltables.

Como ya es costumbre, recordamos a todos los miembros de Xbox Live Gold que todavía hay tiempo para descargar algunos juegos de febrero. Mientras que TT Isle of Man y Star Wars Battlefront estarán disponibles hasta el 29 de febrero, Call of Cthulhu podrá conseguirse hasta el 15 de marzo. Para saber más sobre estos títulos, basta con seguir este enlace.

Por un lado, los poseedores de Xbox One podrán descargar Batman: The Enemy Within – The Complete Season y Shantae: Half-Genie Hero:

De la mano de Telltale Games, The Enemy Within es una aventura gráfica ambientada después de los eventos de Batman: The Telltale Series. No solo supone el debut de villanos icónicos del hombre murciélago, sino que plantea una interesante premisa en la que las acciones del jugador directamente influyen en el origen del némesis del caballero oscuro: el Guasón.

Desarrollado por Way Forward, Shantae: Half-Genie Hero es el cuarto juego de la franquicia de plataformas. Aunque al principio solo contará con su cabello para acabar con sus enemigos, la mitad-genio podrá aprender danzas que le permitirán transformarse y así adquirir nuevas habilidades. Estas servirán para combatir y le permitirán acceder a secretos en los escenarios.

Por otro lado, los que tengan Xbox 360 podrán disfrutar de Castlevania: Lords of Shadow 2 y Sonic Generations. Cabe recordar que estos juegos también podrán ser descargados en la última consola de Microsoft gracias al programa de retrocompatibilidad:

La continuación del ‘reboot’ Castlevania: Lords of Shadow. Tras convertirse en Drácula, Gabriel Belmont ha batallado contra sus descendientes y Satanás por varias décadas. Sin embargo, el señor de la noche es puesto en un profundo sueño. Este despierta sin memoria alguna en tiempos modernos. Debilitado, Drácula deberá evitar la resurrección de Satanás.

¿Cuál es tu Sonic favorito: el clásico o el moderno? ¿Por qué molestarte en escoger cuando puedes tener a los dos? Esa es la premisa de Sonic Generations, un ‘crossover’ de ensueño que permite disfrutar de la jugabilidad clásica de los primeros títulos y el frenesí de los últimos juegos del erizo azul en los niveles más icónicos de la franquicia de SEGA.

