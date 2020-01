Enero está a punto de terminar. Aun así, el año no ha hecho más que empezar y 2020 aún tiene regalos para los jugadores. En el caso puntual de los usuarios de Xbox que mantengan vigente su suscripción a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate, Microsoft ha preparado un listado de juegos que los miembros de Games With Gold podrán descargar a lo largo de febrero.

Como siempre, no ha de olvidarse que todavía hay tiempo para descargar algunos de los títulos gratuitos de enero. Mientras que Styx: Shards of Darkness y LEGO Star Wars II: The Original Trilogy estarán disponibles hasta el 31 de enero, Batman: The Telltale Series podrá descargarse hasta el 15 de febrero. ¡No desaprovechen y consíganlos ahora!

Los usuarios de Xbox One podrán descargar TT Isle of Man y Call of Cthulhu:

Basado en la competición motociclística internacional homónima, TT Isle of Man es un juego de carreras realista en el que los jugadores serán partícipes de una fiel recreación del recorrido que se hace anualmente en la montaña Snaefell. Además de configurar su vehículo, los jugadores tendrán que memorizar todas la curvas para hacerse con la victoria.

Desarrollado por Cyanide y distribuido por Focus Home Interactive, Call of Cthulhu está basado en el relato homónimo de H.P. Lovecraft. En los zapatos del detective privado Edward Pierce, los jugadores deberán viajar a la isla de Darkwater para investigar un misterioso asesinato. Sin embargo, al explorar interrogar a los habitantes, el investigador descubrirá que hay fuerzas oscuras involucradas. ¡Aquí pueden leer nuestra reseña de este juego lovecraftiano!

Los que todavía posean Xbox 360 podrán jugar Fable Heroes y Star Wars Battlefront (2004). Cabe recordar que estos dos títulos también podrán disfrutarse en Xbox One gracias al programa de retrocompatibilidad de la última consola de Microsoft:

Basado en la popular saga de Lionhead Studios, Fable Heroes es un ‘beat ‘em up’ en el que los jugadores pueden elegir entre doce icónicos personajes de la franquicia. El título puede jugarse en compañía de otros tres amigos, tanto en línea como de forma local.

Uno de los grandes clásicos del ahora difunto Pandemic Studios, Star Wars Battlefront permite que los jugadores tomen control de cuatro facciones —la República Galáctica y la Confederación de Sistemas Independientes en las precuelas; el Imperio y la Alianza Rebelde en la trilogía original— y formen parte de las batallas más emblemáticas libradas en las seis primeras películas. Cada facción tiene cinco clases, una de las cuales es completamente única. Además de la campaña, el multijugador puede disfrutarse localmente y en línea.

¿Qué opinan de los juegos de Games With Gold? ¡Déjenlo saber en los comentarios!

Fuente: Xbox Wire