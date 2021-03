Faltando tan solo un día para que concluya marzo, Microsoft ha revelado los juegos que podrán descargar los miembros de Games With Gold a lo largo de abril (2021). Los juegos gratis de Xbox Live Gold comprenderán en su mayoría títulos de acción no tan conocidos. De no ser entusiasta de esta clase de experiencias, abril también ofrecerá un juego de conducción.

Cabe recordar que los que tengan una suscripción vigente de Xbox Live Gold todavía pueden descargar algunos títulos de marzo. Antes de que acabe el mes, los miembros del servicio podrán hacerse con Warface: Breakout y Port Royale 3. Hasta el 15 de abril, podrán descargar Vicious Attack Llama Apocalypse. Para saber más, sigan este enlace.

¿Qué juegos pueden descargarse gratis en Xbox One durante abril (2021)?

A lo largo de abril (2021), los usuarios de Xbox One suscritos a Xbox Live Gold podrán jugar los siguientes juegos gratis: Vikings: Wolves of Midgard y Truck Racing Championship:

¿Disfrutan de juegos al estilo de Diablo, pero buscan una experiencia basada en la mitología nórdica? Desarrollado por Games Farm y distribuido por Kalypso Media, Vikings: Wolves of Midgard permite que los jugadores creen su propio guerrero vikingo y exploren el amplio mundo abierto de Midgard en compañía de otro jugador para derrotar a las bestias del Ragnarok.

permite que los jugadores creen su propio guerrero vikingo y exploren el amplio mundo abierto de Midgard en compañía de otro jugador para derrotar a las bestias del Ragnarok. Tal como sugiere su nombre, Truck Racing Championship permite que los jugadores elijan entre 45 vehículos pesados y participen en carreras en 14 circuitos internacionales. Si bien la velocidad es importante, los pilotos deben saber cómo lidiar con los elementos naturales.

¿Qué juegos pueden descargarse gratis en Xbox 360 durante abril (2021)?

Los poseedores de Xbox 360 podrán disfrutar de los siguientes juegos gratis: Dark Void y Hard Corps: Uprising. Ya que estos títulos son retrocompatibles en Xbox One, los usuarios de la consola de octava generación también podrán disfrutar de este par de juegos.

Desarrollado por Airtight Games y distribuido por Capcom, Dark Void es un juego de disparos en tercera persona en el que los jugadores toman control del piloto William Augustus Grey. Haciendo uso de armas y un sistema de cobertura vertical —al fin y al cabo, los combates pueden desarrollarse tanto en tierra como en el aire—, los jugadores deben hacer frente a una peligrosa raza alienígena en la dimensión paralela conocida como el “Vacío”.

es un juego de disparos en tercera persona en el que los jugadores toman control del piloto William Augustus Grey. Haciendo uso de armas y un sistema de cobertura vertical —al fin y al cabo, los combates pueden desarrollarse tanto en tierra como en el aire—, los jugadores deben hacer frente a una peligrosa raza alienígena en la dimensión paralela conocida como el “Vacío”. Hard Corps: Uprising es sucesor espiritual y precuela de Contra. En control de un soldado de élite llamado Bahamut, los jugadores gozan de una gran variedad de armas que pueden mejorar e intercambiar. Sin embargo, este título cuenta con varias novedades en materia de movilidad. Estas incluyen un impulso aéreo, un doble salto y la capacidad de desviar proyectiles.

¿Estos juegos gratis pueden jugarse en Xbox Series X/S?

Gracias al sistema de retrocompatibilidad de Xbox Series X/S, todos los juegos gratis de marzo (2021) pueden reproducirse en las plataformas de última generación de Microsoft.

¿Qué opinan de la selección de juegos gratis de Games with Gold que podrán conseguirse en abril (2021)? ¡Déjenlo saber en los comentarios!

Fuente: canal oficial de Xbox en YouTube