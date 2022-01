A pocos días para que concluya enero, Xbox finalmente ha revelado los juegos que podrán descargarse gratis en febrero (2022) por medio de la suscripción a Games With Gold. Similar al listado de enero, serán títulos de corte más obscuro. Sin embargo, aquellos que disfruten de las aventuras gráficas, los juegos de estrategia y los ‘endless runner’ sabrán sacarles provecho.

Como siempre, aún hay tiempo para descargar los títulos de enero (2022) si poseen una suscripción vigente a Xbox Live Gold. Antes de que acabe el mes, los miembros pueden hacerse con NeuroVoider y Space Invaders Infinity Gene. Hasta el 15 de febrero de 2022, pueden descargar Aground. Para saber más sobre estos juegos, sigan este enlace.

¿Qué juegos pueden descargar gratis en Xbox One durante febrero (2022) vía Xbox Live Gold / Games With Gold?

A lo largo de febrero de 2022, los usuarios de Xbox One con una suscripción vigente a Xbox Live Gold podrán hacerse con dos juegos gratis: Broken Sword 5: The Serpent’s Curse y Aerial_Knight’s Never Yield. A continuación, hallarán descripciones de ambos.

Como anteriores entregas, Broken Sword 5: The Serpent’s Curse es una aventura ‘point-and-click’. En control de George Stobbart y Nicole Collard, los jugadores deben explorar escenarios, recolectar pistas y combinar los conocimientos de ambos protagonistas para resolver el misterio.

es una aventura ‘point-and-click’. En control de George Stobbart y Nicole Collard, los jugadores deben explorar escenarios, recolectar pistas y combinar los conocimientos de ambos protagonistas para resolver el misterio. Desarrollado por Aerial Knight, Aerial_Knight’s Never Yield es un juego reminiscente a un ‘endless runner’. Al ritmo de la música de Danime-Sama, los jugadores pueden saltar, deslizarse e impulsarse para realizar impresionantes acrobacias y así esquivar los desafíos que aguardan.

¿Qué juegos pueden descargar gratis en Xbox 360 durante febrero (2022) vía Xbox Live Gold / Games With Gold?

Los usuarios de Xbox 360 suscritos a Games With Gold podrán descargar Hydrophobia y Band of Bugs. Al ser retrocompatibles en Xbox One, los poseedores de la consola de octava generación podrán disfrutar de estos títulos. A continuación, hallarán descripciones de ambos.

Desarrollado por Dark Energy Digital, Hydrophobia es un juego de aventura con elementos de horror. En control de Kate, los jugadores deben interactuar con el entorno por medio de los poderes hidrocinéticos de la protagonista para descubrir la verdad de la profecía Malthusiana.

es un juego de aventura con elementos de horror. En control de Kate, los jugadores deben interactuar con el entorno por medio de los poderes hidrocinéticos de la protagonista para descubrir la verdad de la profecía Malthusiana. Creado por NinjaBee, Band of Bugs es un juego de estrategia táctica por turnos. En control de un número de unidades limitadas —divididas en diferentes clases, cada una con habilidades únicas— los jugadores deben mover cuidadosamente sus piezas para reclamar la victoria.

¿Estos juegos gratis pueden jugarse en Xbox Series X/S?

Gracias al sistema de retrocompatibilidad de Xbox Series X/S, todos los juegos gratis de febrero (2022) pueden reproducirse en las plataformas de última generación de Microsoft.

¿Qué opinan de la selección de juegos gratis para Xbox que podrán conseguirse en febrero (2022), cortesía de Games with Gold? ¡Déjenlo saber en los comentarios!

Fuente: Xbox Wire