Gamescom 2021: estos son los anuncios más importantes de Future Games Show

Gamescom 2021 está por llegar a su fin y hoy los anuncios estuvieron a cargo de Future Games Show. El show del 26 de agosto, a diferencia del de Xbox y el Opening Night Live, estuvo enfocado en anuncios de desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos como Frontier Developments, Team17, Koch Media y Tripwire Interactive.

¿Cuáles fueron los anuncios de juegos más importantes de Gamescom 2021 Future Games Show?

Imagen de Maggie Robertson (Lady Dimitrescu) y Aaron LaPlante (El Duque), los anfitriones del Future Game Show vía Gamesradar

Los anfitriones de la edición de Future Games Show en Gamescom 2021 fueron Maggie Robertson y Aaron LePlante, las voces de Lady Dimitrescu y El Duque en Resident Evil Village. Ellos, durante la hora y media que duró el show, revelaron

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters

El evento inició con un nuevo adelanto del juego Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters . Este es un RPG por turnos, que estará protagonizado por la orden de caballeros grises de los marines espaciales. Este juego llegará en el 2022 para PC vía Steam y Epic Games Store.

Jurassic World: Aftermath 2

Jurassic World: Aftermath 2 es la segunda y última parte de esta franquicia de juegos de realidad virtual, la cual llegará el 30 de septiembre del 2021 de manera exclusiva para Oculus Quest.

Moonglow Bay

Bunnyhug compartió el tráiler de Moonglow Bay. Esta curiosa aventura de pesca llegará a Xbox One y PC el 7 de octubre del 2021.

Durante la versión del Future Games Show en Gamescom 2021 fue revelado el tráiler para consolas de Rustler, el GTA medieval que ya se encuentra en Steam como acceso anticipado. Este juego llegará a consolas el 31 de agosto del 2021.

Más adelante en la Future Games Show de Gamescom 2021 revelaron un adelanto enfocado a las opciones de juego en línea del videojuego Salt and Sacrifice. Ese ‘soulslike’ en dos dimensiones es una secuela directa de Salt and Sacrifice y llegará a consolas PlayStation y Pc en algún momento del 2022.

Timberborn

El tráiler de Timberborn visto en Future Games Show de Gamescom 2021, nos muestra qué pasaría si los castores se apoderarán de nuestro planeta. Este título estará disponible con acceso anticipado desde el 15 de septiembre del 2021 en Steam.

Smalland

Merge Games compartió durante Future Games Show de Gamescom 2021 un nuevo adelanto de Smalland. Este juego de supervivencia en línea, el cual está plagado de gigantescas y horripilantes criaturas, llegará a PC durante el 2022.

Soulstice

El tráiler de Soulstice, presentado en la versión de Future Games Show de Gamescom 2021, se enfocó en la jugabilidad de este RPG de acción con tintes de ‘hack and slash’. Adicionalmente, se ha conocido que Stefanie Joosten (Quiet en Metal Gear Solid V: The Phantom Pain) será la encargada de dar vida a la protagonista de Soulstice. Este juego estará disponible para PC y consolas de nueva generación en algún momento del 2022.

Jaqub Ajmal y David Sirland del estudio Sharkmob compartieron un nuevo adelanto de Vampire: The Masquerade – Bloodhunt. Este es un nuevo juego ‘battle royale’ , el cual empezará su periodo de acceso anticipado en Steam a partir del 7 de septiembre del 2021.

Imp of the Sun

Imp of the Sun es un juego de plataformas en 2D inspirado en la cultura peruana. El nuevo tráiler de Imp of the Sun, que ha sido compartido por Sunwolf Entertainment en la versión de Future Games Show de Gamescom 2021, ha revelado que este juego llegará a PC a principios del 2022.

La nueva expansión de Man Eater llegará el 31 de agosto. Pueden conocer todos los detalles de Truth Quest en el siguiente enlace.

Gungrave: G.O.R.E

Una versión moderna del clásico juego de PlayStation 2, creado por el ‘mangaka’ Yasuhiro Nightow, llegará en el 2022 para Xbox Series X/S, PlayStation 5 y PC.

Serial Cleaners

Serial Cleaners es un juego de sigilo, en el cual deberemos «limpiar» las escenas del crimen para evitarle «problemas» innecesarios a los demás. Este simulador del Señor Lobo de la película Pulp Fiction llegará a principios del 2022 a PC.

9 Years of Shadows

9 Years of Shadows es un ‘metroidvania’ en dos dimensiones, el cual está ambientado en un orfanato lleno de secretos. Este juego es desarrollado por el estudio mexicano, con base en Guadalajara, Halberd Studios. Adicionalmente, la musica de 9 Years of Shadows es compuesta por Michiru Yamane (Castlevania: Symphony of the Night), Manami Matsumae (Mega Man) y ​Norihiko Hibino ​(Metal Gear Solid).

Fuente: canal en YouTube de GamesRadar